Teşkilat son bölüm izle! Teşkilat son bölümde neler oldu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? Teşkilat son bölüm izleme linki!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat son bölüm izle araması, yayınlanan yeni bölüm ile birlikte dizinin izleyicileri tarafından internet üzerinde araştırılmaya başladı. İşte Teşkilat son bölüm izle! Peki, Teşkilat son bölümde neler oldu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? Teşkilat son bölüm izleme linki!

Teşkilat son bölüm izleme linki, dizinin izleyicileri tarafından yeni bölümün yayınlanması ile birlikte internet üzerinde sıklıkla araştırılmaya başlandı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Teşkilat dizisinin yeni bölümü yayınlandı. İşte Teşkilat son bölüm izle! Peki, Teşkilat son bölümde neler oldu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? Teşkilat son bölüm izleme linki!

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE

Yargı son bölüm izlemek için TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE'ye tıklayınız. Böylece yayınlanan son ölüme ulaşabilirsiniz.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer'in deşifre olup ortadan kaybolmasıyla ekip dört koldan çalışmalara başlar. Hartley, Ömer üstünden bir oyun kurmayı planlayarak bu durumu lehine çevirmekte kararlıdır. Halit Başkan'la temas kuran Helen ise Hartley'in acımasızlığıyla sert biçimde karşılaşacaktır.

Sacide, Ömer'den haber alamadığı her saniye için endişelenirken, Ömer'i kurtarmak için sahada mücadele eden Efkar kendisini feda edecek bir hamle yapmak zorunda kalır. Siyah İnci'nin geçmişle ilgili kanıtlar sunması, Zehra'nın bilmediği gerçeklerle yüzleşmesini sağlayıp savaşın iyice kızışmasına neden olur.

Yönetmenliğini Burak Arlıel'in yaptığı Teşkilat'ın oyuncu kadrosunda;

Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Ergün Metin, Seren Deniz, Yunus Narin, Atılay Uluışık, Cansu Büşra Tuman, Ebru Nil Aydın, Hande Dilan Hancı, Ela Naz Koçak rol alıyor.