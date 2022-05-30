Teşkilat Serdar öldü mü? Teşkilat Serdar diziden ayrılıyor mu? - Haberler

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat her hafta Pazar akşamları ekrana geliyor. Dizide Serdar karakterine Çağlar Ertuğrul hayat veriyor. Dizinin izleyenleri sezon finalinin ardından araştırmalarını hızlandırdılar. Teşkilat Serdar diziden ayrılıyor mu? Teşkilat Serdar öldü mü?

TEŞKİLAT SERDAR DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Dizinin sezon finaline Serdar karakteri damga vurdu. Çağlar Ertuğrul'un canlandırdığı Serdarü, Deniz Baysal'ın canlandırdığı Zehra'ya binadan dışarı çıkamayacaklarını söylüyor. 'Geriye tek bir seçenek kalıyor, tetikleyici sende. Bas patlat burayı!' diyor.

Serdar, 'Beni iyi dinle. Bu heriflerin eline geçmemize izin verme. Ayrıca bu herifleri bir daha böyle bir arada bulamayız, bu fırsatı kaçıramayız. Bak son mermim kaldı. Bunu da üçten geriye sayıp kafama sıkacağım. Boşuna ölmemize izin verme Zehra! Sen benim en güzel rüyamdın.' Diyor. Zehra evlilik teklifine evet diyeceğini söylüyor. Serdar, 'Balayı biletlerimiz de hazır. İzlanda'yı göreceğiz' diyor.

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