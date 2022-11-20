Teşkilat saat kaçta başlıyor merak ediliyor. Her hafta Teşkilat dizisinin yayınlandığı saatte TRT 1'de maç yayını olması nedeniyle Teşkilat saat kaçta başlıyor? Bu akşam Teşkilat kaçta başlıyor? Teşkilat yeni bölüm saat kaçta? Merak edildi.

Teşkilat saat kaçta başlıyor? Her hafta Teşkilat dizisinin yayınlandığı saatte TRT 1'de maç yayını olması nedeniyle Teşkilat saat kaçta başlıyor? Bu akşam Teşkilat kaçta başlıyor? Teşkilat yeni bölüm saat kaçta? Merak edildi. İşte detaylar...

TEŞKİLAT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Teşkilat dizisi bu akşam yeni bölümüyle saat 21.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. 2022 Dünya Kupası'nda bu akşam Katar - Ekvador maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacağı için Teşkilat dizisinin yeni bölümü bu akşam geç başlayacak ve özetsiz olarak yayınlanacak.

Teşkilat dizisinin yeni bölümü ile ilgili Teşkilat dizi ekibinden yapılan açıklama şu şekildedir:

"Oraya gitmen intihar olur."

56. Bölüm 2. Fragmanı ??

#Teşkilat özetsiz yeni bölümüyle pazar 21.00'de @trt1'de!