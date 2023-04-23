Teşkilat dizisinin son bölümü sonrasında Ömer karakteri merak konusu oldu. Teşkilat dizisinden Murat Yıldırım ayrılacak mı merak konusu oldu. Peki, Teşkilat Ömer ölecek mi? Murat Yıldırım Teşkilat dizisinden ayrıldı mı? Teşkilat dizisinde Ömer karakteri öldü mü? İşte detaylar...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Teşkilat dizisinde Ömer karakteri araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizinin son sahnesinde yaralandığı görülen Ömer'in sağlık durumu nasıl olacak merak konusu oldu. Murat Yıldırım Teşkilat dizisinden ayrılacak mı sorusu araştırılıyor. Peki, Teşkilat Ömer ölecek mi? Murat Yıldırım Teşkilat dizisinden ayrıldı mı? Teşkilat dizisinde Ömer karakteri öldü mü? Detaylar haberimizde...

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Hartley, yaşadığı hezimetin ardından Siyah İnci'yi kontrol etmekte zorlanır. Zehra ve Ömer arasındaki bağın güçlenmesi Siyah İnci'nin intikam hırsını körükler. Namlunun ucunda olan Korkut'un ise Helen'e sunacağı teklif safları değiştirecektir. Efkar, ailesinden uzakta vatan borcunu ödemek için çabalarken aşina olduğu bir acıya şahit olur. Ömer ve Zehra geçmişe aralanan kapıdan artık adım atmışlardır fakat bu durumun kendilerine acı ve intikam duygularını beraberinde getireceğinden habersizdirler…

TEŞKİLAT ÖMER ÖLECEK Mİ?

Teşkilat dizisinde Ömer karakteri araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizinin son sahnesinde Ömer'in yaralandığı anlar yer aldı. Murat Yıldırım diziden ayrılacak mı merak konusu oldu. Ömer'in sağlık durumu dizinin yeni bölümünde belli olacaktır.