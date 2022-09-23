TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve büyük izleyici kitlesine sahip olan Teşkilat dizisinin oyuncuları merakla araştırılıyor. En çok araştırılan isim ise diziye yeni giriş yapan Ömer karakteridir. Peki, Teşkilat Ömer kim? Teşkilat Ömer karakteri kim? Teşkilat oyuncuları kim?

Teşkilat Ömer kim? sorusu Teşkilat dizisi seyircileri tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Diziye giren yeni karakter olan Ömer, seyircilerin ilgisini üzerine toplamayı başardı. 48. Bölüm ile sezon finali yapan Teşkilat dizisi yeni sezona 49. Bölümü ve yeni güçlü oyuncularıyla Eylül ayında devam edecek. Peki, Teşkilat Ömer kim? Teşkilat Ömer karakteri kim? Teşkilat oyuncuları kim?

TEŞKİLAT ÖMER KİM?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi olan Teşkilat, yeni oyuncuları ile yeni sezonuna kaldığı yerden devam edecek. Yeni sezonda ekibine katan isimlerden biri ise Ömer karakteri oldu. Teşkilat dizisinde Ömer karakterini Aziz dizisinin başrolü olan Murat Yıldırım oynayacak. Peki, Murat Yıldırım kimdir?

MURAT YILDIRIM KİMDİR?

Murat Yıldırım (d. 1979, Konya), Türk oyuncu ve sunucu.

Annesi ve babası aslen Mardinli olan Yıldırım, babasının öğretmenlik görevi nedeniyle 1979'da Konya'da doğdu.Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümününden sekizinci senesinde mezun oldu.

Tiyatro ve müziğe ilgi duyan Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları'na (YÜO) katıldı ve 3 yıl amatör olarak tiyatroda oynadı. YÜO'daki arkadaşları aracılığıyla televizyon dünyasına giren Yıldırım'ın televizyonla ilk tanışmasını sağlayan, 2003 yılında "Ölümsüz Aşk" dizisinin bir bölümünde küçük bir rol alması oldu. Fakat dizi yalnızca 11 bölüm sürdü.

2004 yılında Bütün Çocuklarım dizisinde "Mesut" karakterini canlandıran Yıldırım, oyunculuğa Büyük Yalan dizisi ile devam etti.2006 yılında ilk uzun soluklu çalışması olan Fırtına dizisinde başrol oynayarak ün kazandı. Aynı yıl sinemada Altın Portakal ödülüne aday olan Araf filmi ile ilk kez başrol oynadı.

Başrolünü paylaştığı Tuba Büyüküstün ile Asi dizisinde "Demir" karakteri ile ününü perçinledi. Demir, 25 sene sonra, varlıklı biri olarak Antakya'ya geri dönen ve buradan toprak alan bir gençtir. Demir ve Asi arasında geçen gurur yüklü aşk ise dizinin konusunu oluşturmaktadır.2009 yılında ise Asi dizisi sona erdikten sonra TMC yapım şirketi ile Aşk ve Ceza adlı dizi için anlaşma imzalayan Yıldırım, dizide başrolü oynadı.

2012'de Tims Productions'ın yapımcılığını üstlendiği Show TV'de yayınlanan Suskunlar'da Ecevit karakterini canlandırdı. Dizide çocuk yaşta başlarından geçen bir kaza sonucunda girdikleri çocuk hapishanesinde yaşadıkları kötü olayların ardından suskun kalmayı seçen dört çocuğun büyüdükten ve ayrı yollarda ilerledikten sonra bir gün intikam almak için bir araya gelmeleri anlatılır.

Özel hayatı

20 Haziran 2008'de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Burçin Terzioğlu ile evlendi. 30 Haziran 2014'te ise boşandılar. Londra'da tanıştığı Faslı oyuncu İmane Elbani ile 13 Kasım 2016'da Adana'da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle dünya evine girdi. Kız istemek için Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı devreye sokmuştur. Cumhurbaşkanı da düğün hediyesi olarak bir Kuran göndermiştir.

Yıldırım, Ekim 2015'te İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararınca "uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, "örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçundan beraat etti.Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan daha az olması nedeniyle cezayı erteledi.

2017 Şubat ayından beri "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasını sunmaktadır.

Filmografisi

2005 Organize İşler

2006 Araf

2009 Güz Sancısı

2014 Kırımlı

2015 Kocan Kadar Konuş

2016 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

2017 Sonsuz Aşk

2017 Ayla

1999 Ayrılsak da Beraberiz

2003 Hayat Bilgisi

2004 Bütün Çocuklarım

2009 Ey Aşk Nerdesin

2012 Suskunlar

2016 Gecenin Kraliçesi

2017- Kim Milyoner Olmak İster