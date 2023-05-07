TRT ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat, 7 Mayıs tarihinde ekranlardaki yerini bu hafta alamadı. Bu nedenle dizinin izleyenleri tarafından Teşkilat neden yok? Sorusu merak edildi ve araştırıldı. Peki, Teşkilat neden yok? Teşkilat dizisi bu hafta neden yok? Teşkilat yeni bölüm ne zaman?

Saat 20.00'da yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşmakta olan teşkilat dizisi, bu hafta TRT ekranlarında yer almaması nedeniyle Teşkilat neden yok? Sorusunu arama motorlarında sorgulatılıyor. TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisini bu akşam ekranlarda göremeyen dizinin izleyicileri Teşkilat neden yok? Sorusunu araştırmakta. Peki, Teşkilat neden yok? Teşkilat dizisi bu hafta neden yok? Teşkilat yeni bölüm ne zaman?

TEŞKİLAT NEDEN YOK?

Teşkilat dizisi, bugün TRT 1'de propaganda konuşmaları sebebiyle yayınlanmayacak. Seçim gününün yaklaşması ile birlikte TRT ekranlarında yayınlanmakta olan propaganda konuşmalarına sıklıkla yer veriliyor. Bu nedenle Teşkilat dizisi, her zamanki saatlerinde izleyicisi ile buluşmayacak.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Teşkilat dizisinin yeni bölümünün hangi tarihte yayınlanacağına dair henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. Yeni bölümün 21 Mayıs Pazar günü yayınlanması öngörülmekte.