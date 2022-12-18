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Teşkilat neden yok? Teşkilat dizisi bu akşam yayınlanmayacak mı? Teşkilat ne zaman yayınlanacak?

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Teşkilat neden yok? Teşkilat dizisi bu akşam yayınlanmayacak mı? Teşkilat ne zaman yayınlanacak?

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisini bu akşam ekranlarda göremeyen dizinin izleyicileri Teşkilat neden yok? Teşkilat dizisi bu akşam yayınlanmayacak mı? Teşkilat ne zaman yayınlanacak? Teşkilat yeni bölümü ne zaman? Merak ediyorlar...

Teşkilat neden yok? TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisini bu akşam ekranlarda göremeyen dizinin izleyicileri Teşkilat neden yok? Teşkilat dizisi bu akşam yayınlanmayacak mı? Teşkilat ne zaman yayınlanacak? Teşkilat yeni bölümü ne zaman? Merak ediyorlar. İşte, Teşkilat dizi ekibinden açıklama!

TEŞKİLAT NEDEN YOK?

Teşkilat dizisi bu akşam saat 20.30'da yeni bölümüyle TRT 1'de yayınlanacaktı. Ancak Dünya Kupası final maçının uzatmalara gitmesi nedeniyle dizisinin başlama saati değişti. Teşkilat dizisi maçın hemen ardından özetsiz olarak başlayacak.

Konu ile ilgili Teşkilat dizi ekibinin duyurusu şu şekildedir:

Teşkilat neden yok? Teşkilat dizisi bu akşam yayınlanmayacak mı? Teşkilat ne zaman yayınlanacak?

18 Aralık TRT 1 yayın akışına göre Teşkilat dizisi 20.30'da ekranlara gelecektir:

  • 08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
  • 11:45 Enine Boyuna
  • 13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 14:05 Kasaba Doktoru
  • 16:30 Ana Haber
  • 16:55 Kapanış Töreni
  • 17:05 Kupa Saati
  • 18:00 Arjantin - Fransa
  • 20:00 Kupa Töreni
  • 20:30 Teşkilat
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