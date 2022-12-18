TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisini bu akşam ekranlarda göremeyen dizinin izleyicileri Teşkilat neden yok? Teşkilat dizisi bu akşam yayınlanmayacak mı? Teşkilat ne zaman yayınlanacak? Teşkilat yeni bölümü ne zaman? Merak ediyorlar...

Teşkilat neden yok? TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisini bu akşam ekranlarda göremeyen dizinin izleyicileri Teşkilat neden yok? Teşkilat dizisi bu akşam yayınlanmayacak mı? Teşkilat ne zaman yayınlanacak? Teşkilat yeni bölümü ne zaman? Merak ediyorlar. İşte, Teşkilat dizi ekibinden açıklama!

TEŞKİLAT NEDEN YOK?

Teşkilat dizisi bu akşam saat 20.30'da yeni bölümüyle TRT 1'de yayınlanacaktı. Ancak Dünya Kupası final maçının uzatmalara gitmesi nedeniyle dizisinin başlama saati değişti. Teşkilat dizisi maçın hemen ardından özetsiz olarak başlayacak.

Konu ile ilgili Teşkilat dizi ekibinin duyurusu şu şekildedir:

18 Aralık TRT 1 yayın akışına göre Teşkilat dizisi 20.30'da ekranlara gelecektir: