TRT 1'in sevilen dizilerinden olan Teşkilat ne zaman, hangi gün yayınlanıyor merak ediliyor. Diziyi tam gününde izlemek isteyen seyirciler, Teşkilat ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Teşkilat yeni bölümleri hangi gün? Pazar günü mü? araştırması yapıyor. Peki, Teşkilat dizisi hangi gündür? Teşkilat ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Teşkilat hangi gün? Teşkilat ne zaman? Teşkilat dizisi saat kaçta başlıyor? dizi gündeminin merak edilen başlıkları arasında gelmektedir. Teşkilat, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayımlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Teşkilat ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Teşkilat yeni bölümleri hangi gün? Pazar günü mü? Ayrıntılar sizlerle...

TEŞKİLAT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Teşkilat dizisi her hafta Pazar günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara gelmektedir.

Fakat önümüzdeki haftalar 2022 Dünya Kupası'ndan dolayı dizi tam saatinde başlamayabilir. Dizinin Dünya Kupası'ndan dolayı maç bitiminde başlaması bekleniyor.

TEŞKİLAT HANGİ GÜN?

Teşkilat dizisi her hafta Pazar günü ekranlara gelmektedir.

TEŞKİLAT KONUSU NE?

Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır.

TEŞKİLAT OYUNCU KADROSU

Deniz Baysal Yurtcu : Zehra Balaban

Serdar Yeğin : Uzay Çelenkli

Ahmet Uğur Say : Gürcan Yücesoy

Atılay Uluışık : Sermet

Gürkan Uygun : Yıldırım Koral / Efkar

Turgut Tunçalp : Halit Gür

Murat Yıldırım : Ömer Atmaca

Yunus Emre Yıldırımer : Korkut

Levent Can : David Hartley

Yunus Narin : Francis Hoffmanner