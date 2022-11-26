Teşkilat ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Teşkilat yeni bölümleri hangi gün? Pazar günü mü?
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TRT 1'in sevilen dizilerinden olan Teşkilat ne zaman, hangi gün yayınlanıyor merak ediliyor. Diziyi tam gününde izlemek isteyen seyirciler, Teşkilat ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Teşkilat yeni bölümleri hangi gün? Pazar günü mü? araştırması yapıyor. Peki, Teşkilat dizisi hangi gündür? Teşkilat ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
Teşkilat hangi gün? Teşkilat ne zaman? Teşkilat dizisi saat kaçta başlıyor? dizi gündeminin merak edilen başlıkları arasında gelmektedir. Teşkilat, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayımlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Teşkilat ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Teşkilat yeni bölümleri hangi gün? Pazar günü mü? Ayrıntılar sizlerle...
Teşkilat dizisi her hafta Pazar günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara gelmektedir.
Fakat önümüzdeki haftalar 2022 Dünya Kupası'ndan dolayı dizi tam saatinde başlamayabilir. Dizinin Dünya Kupası'ndan dolayı maç bitiminde başlaması bekleniyor.
Teşkilat dizisi her hafta Pazar günü ekranlara gelmektedir.
Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır.
Deniz Baysal Yurtcu : Zehra Balaban
Serdar Yeğin : Uzay Çelenkli
Ahmet Uğur Say : Gürcan Yücesoy
Atılay Uluışık : Sermet
Gürkan Uygun : Yıldırım Koral / Efkar
Turgut Tunçalp : Halit Gür
Murat Yıldırım : Ömer Atmaca
Yunus Emre Yıldırımer : Korkut
Levent Can : David Hartley
Yunus Narin : Francis Hoffmanner