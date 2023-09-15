TRT ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ın sezon finali yapmasının ardından gözler yeni bölüm, yeni sezona çevrildi ve Teşkilat ne zaman başlıyor? Sorusu internet üzerinde araştırıldı. Peki, Teşkilat ne zaman başlıyor? Teşkilat yeni sezon, yeni bölüm hangi tarihte başlayacak?

Teşkilat ne zaman başlıyor? Sorusu, dizinin izleyenleri tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Sezon finali yapan dizinin yeni bölümleri ve yeni sezonunun hangi tarihte izleyiciler ile buluşacağı merak edilmekte. Yaz ayının sona ermesi ile birlikte dizilerin akıbeti de gündeme geliyor. Peki, Teşkilat ne zaman başlıyor? Teşkilat yeni sezon, yeni bölüm hangi tarihte başlayacak?

TEŞKİLAT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

79. Bölümüyle birlikte sezon finali yapan dizinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Pazar akşamları saat 20.00'de yayınlanan Teşkilat dizisinin yeni sezonuna dair bir bilgi henüz duyurulmadı. Bu nedende yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor.

TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI

Mart ayında başlayan dizide Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Eneshan Nalbant, Mesut Akusta ve Atılay Uluışık gibi güçlü oyuncular rol alıyor.

Yavuz Bingöl - ADEM

Sokağın nabzını çok iyi tutan, Teşkilat içinde hâlâ saygı duyulan bir isim.

Teşkilat oyuncuları isimleri! Resimli Teşkilat yeni sezon oyuncu kadrosu! Teşkilat dizisi nerede çekiliyor?

Ezgi Eyüboğlu - CEREN

Bir ajanın sahip olacağı tüm yeteneklere sahip, Serdar'la tehlikeli bir ilişkide...

Ahmet Uğur Say - GÜRCAN

Ekibin siber uzmanı, teknolojinin olduğu her alanda söz sahibi

Tuncer Salman - HAKKI

Yılların tecrübesiyle insan davranışlarının analizinde uzman olmuş, tehlikenin kokusunu çok önceden alan

Turgut Tunçalp - HALİT

İstihbaratın efsane isimlerinden, her daim limitleri zorlayan

Nihat Altınkaya - HULKİ

Gözü kara, korkusuz ve bileği bükülmez

Ezgi Şener- PINAR

Ekibin sivil operasyonlarında çok önemli bir role sahip, kılık değiştirmede uzman

Çağlar Ertuğrul SERDAR

Tam donanımlı bir istihbaratçı, doğru bildiği yoldan kimse onu döndüremez...

Hakan Boyav - TÖVBEKAR

Geçmişteki karanlık yüzünü bir kenara bırakarak saf değiştirmiş, geçmişe silgi çekmiş bir adam...

Serdar Yeğin - UZAY

Operasyonların en kritik bilgilerini toparlayarak, hep bir adım sonrasını planlayan

Gürkan Uygun - YILDIRIM

İyilik ve kötülük kavramlarına göreceli bakan ve intikam almak için yaşayan

Deniz Baysal Yurtçu - ZEHRA

En şiddetli krizlerin ortasında bile mantığı ve sakinliğiyle hep doğru kararlar alan