İzleyicileri tarafından yoğun ilgi görmekte olan Teşkilat dizisi, en son olarak sezon finali gerçekleştirmişti. Bu haberimizde Teşkilat ne zaman başlıyor? Sorusunu sizler için yanıtladık. Teşkilat dizisinin yeni sezonunda olacaklar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Teşkilat ne zaman başlıyor? Teşkilat dizisi yeni sezon ne zaman? Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak?

Teşkilat ne zaman başlıyor? Ve Teşkilat dizisi yeni sezon ne zaman? Soruları, dizinin izleyicileri tarafından sık sık aratılmakta olan konular arasında yer alıyor. ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayımlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen Teşkilat ne zaman başlıyor? Teşkilat dizisi yeni sezon ne zaman? Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak?

TEŞKİLAT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Teşkilat dizisinin yeni sezon başlangıç tarihi için henüz net bir tarih gösterilmiyor. Yeni sezon tarihi için tahminlerde bulunmak ise çok da zor değil. Geçtiğimiz sezon, 2021 yılında 26 Eylül tarihinde başlamıştı.

TEŞKİLAT DİZİSİ YENİ SEZON FRAGMANI

TEŞKİLAT YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER OLACAK?

Diziye Murat Yıldırım ve Yunus Emre Yıldırım gibi önemli oyuncular dahil olacak. Yeni sezon oyuncu kadrosu şu şekilde: