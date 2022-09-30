İzleyicileri tarafından yoğun ilgi görmekte olan Teşkilat dizisinin Gürcan karakteri özel hayatıyla gündeme geldi. Magazin gündeminde yer alan haberlerden sonra Ahmet Uğur Say'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Teşkilat'ın Gürcan'ı boşandı mı?Ahmet Uğur Say ile eşi Ezgi Züleyha Say boşandı mı? İşte detaylar...

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen Teşkilat dizisi yayınlandığı günden beri büyük ilgiyle izleniyor. Dizinin karakterlerinden Gürcan karakteri bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Magazin gündeminde yer alan haberlerden sonra Gürcan karakterini canlandıran Ahmet Uğur Say'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Teşkilat'ın Gürcan'ı boşandı mı? Ahmet Uğur Say ile eşi Ezgi Züleyha Say boşandı mı? Detaylar haberimizde...

TEŞKİLAT'IN GÜRCAN'I BOŞANDI MI?

Teşkilat adlı dizide Gürcan karakterini canlandıran Ahmet Uğur Say 11 yıldır evli olduğu Ezgi Züleyha Say ile boşandı.

AHMET UĞUR SAY İLE EŞİ ZÜLEYHA SAY BOŞANDI MI?

Teşkilat dizisinin oyuncusu Ahmet Uğur Say 11 yıllık evli olduğu Ezgi Züleyha Say ile evliliklerini sonlandırdı.