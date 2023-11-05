Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 82. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu?

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TEŞKİLAT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Mostar köprüsündeki olayla birlikte düşman ortalığı daha da karıştırmak için harekete geçmiştir. Milorad hedefine Ömer'i alacaktır. Acılarını kenara bırakıp yine vatanı için mücadele veren Ömer bu meydan okumaya sessiz kalmayacaktır. Ömer kendi bildiği yoldan gitmek için diretse de Neslihan'ın amacı, sorunu yine de masada çözmektir. En ufak bir fevriliğin daha büyük bir karmaşaya sebep olacağını bilen Neslihan ülkesini dünyaya delillerle savunmaya kararlıdır. Ömer'in şüphelerinin hedefi haline gelen Gökhan ise Neslihan'ın bu kararlılığından ürkse de kendini ele vermeden amacına ulaşmak için elinden geleni ardına koymayacaktır. Ekip, Ömer ve Neslihan'ı iki farklı koldan verdiği mücadelede yalnız bırakmaz. Daha yeni tanışmalarına rağmen birbirlerinden öğrenecek çok şey olduğunun farkına varan ekip hem vatanlarının hem de Ömer ile Neslihan'ın güvenilir dayanağı olacaktır.

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TEŞKİLAT KONUSU NE?

Teşkilat'ın operasyonu başarıyla sonuçlanmasına rağmen Ömer ve Zehra peşlerine düşen düşmanlardan dolayı rahat bir nefes alamamıştır. Frederick'in Türk istihbaratının elinde olduğunu öğrenen Hartley, ekibi Kuzey Irak'tan çıkarmamak için tüm gücünü seferber eder. Yavaş yavaş düşmanına ulaşmaya çalışan Efkar için ise hareket etme zamanı gelmiştir. Uzay ve Gürcan, yeni bir çıkış planı üzerinde çalışırken; Ömer ve Zehra'nın sahada bulundukları cendereden kurtulma çabaları, onları tehlikeli bir yola sokacaktır.

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TEŞKİLAT OYUNCULARI

Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Ergün Metin, Seren Deniz, Yunus Narin, Atılay Uluışık, Cansu Büşra Tuman, Ebru Nil Aydın, Hande Dilan Hancı, Ela Naz Koçak

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