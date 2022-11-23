Teşkilat final mi yaptı, bitti mi? Teşkilat yeni bölüm yok mu, neden yok? Teşkilat sezon finali mi yapacak, tamamen bitiyor mu?
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Ekranların sevilen dizileri arasında yer alan Teşkilat bu hafta yayın akışında olmayınca sezon finaline mi gitti merak edildi. TRT 1'de bu hafta Dünya Kupası maçları olacağı için Teşkilat hakkında, Teşkilat final mi yapıyor, bitti mi? Teşkilat yeni bölüm yok mu, neden yok? Teşkilat sezon finali mi yapacak, tamamen bitiyor mu? araştırması yapıldı. İşte detaylar...
Teşkilat final mi yapıyor? Teşkilat dizisi bitti mi, sezon finali mi? Teşkilat, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayımlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bu hafta Teşkilat yok mu? Teşkilat final mi yapıyor, bitti mi? Teşkilat yeni bölüm yok mu, neden yok? Teşkilat sezon finali mi yapacak, tamamen bitiyor mu? Bilgiler sizlerle...
Hayır, dizi final yapmadı veya bitmedi. Dizi tüm hızıyla TRT 1'de devam ediyor. Dizinin yeni bölümü sadece bu haftalık ekranlara gelmeyecek. Bu hafta Pazar günü TRT 1'de Dünya Kupası maçı olacağı için Teşkilat'ın yeni bölümü ekranlarda olmayacak. Dizi sezon finali de yapmamıştır, yeni bölümleri önümüzdeki haftadan itibaren devam edecek.
Teşkilat dizisi normalde her hafta Pazar günü ekranlara geliyor. Fakat 27 Kasım Pazar günü Teşkilat dizisi yerine Dünya Kupası maçlarından "Hırvatistan-Kanada" ve "İspanya-Almanya" maçları olacak. Dünya Kupası 2022 maçlarından dolayı bu hafta Pazar günü Teşkilat yayınlanmayacak.
Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır.
Deniz Baysal Yurtcu : Zehra Balaban
Serdar Yeğin : Uzay Çelenkli
Ahmet Uğur Say : Gürcan Yücesoy
Atılay Uluışık : Sermet
Gürkan Uygun : Yıldırım Koral / Efkar
Turgut Tunçalp : Halit Gür
Murat Yıldırım : Ömer Atmaca
Yunus Emre Yıldırımer : Korkut
Levent Can : David Hartley
Yunus Narin : Francis Hoffmanner