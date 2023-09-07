Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal geçtiğimiz sezon diziden ayrılmıştı. Deniz Baysal'ın yerine diziye kim dahil oldu merak konusu oldu. Peki, Teşkilat dizisinin yeni başrolü kim? Deniz Baysal'ın yerine kim geldi? Aybüke Pusat Teşkilat dizisine mi dahil oldu? İşte detaylar...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi sezon finali bölümüyle damga vurmuştu. Teşkilat dizisinde yeni sezon öncesi başrol oyuncusu Deniz Baysal diziye veda etmişti. Deniz Baysal'ın yerine kim geldi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Teşkilat dizisinin yeni başrolünü araştırmaktadır. Peki, Teşkilat dizisinin yeni başrolü kim? Deniz Baysal'ın yerine kim geldi? Aybüke Pusat Teşkilat dizisine mi dahil oldu? Detaylar haberimizde....

TEŞKİLAT DİZİSİNİN YENİ BAŞROLÜ KİM?

Deniz Baysal'ın TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinden ayrılmasının ardından yeni kadın başrol oyuncusu Aybüke Pusat oldu. Pusat, dizide Murat Yıldırım ile başrolü paylaşacak.

AYBÜKE PUSAT TEŞKİLAT DİZİSİNE Mİ DAHİL OLDU?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TRT'nin fenomen dizisi Teşkilat'ın başrol kadın oyuncusu için uzun bir oyuncu listesi hazırlanmış ancak bir türlü karar verilememişti. Yapılan değerlendirmelerin sonunda Aybüke Pusat ile anlaşma imzalandı. Pusat dizide Dışişlerinde özel bir birimin yöneticisi ve Uzay'la (Serdar Yeğin) da yakın temas halinde olan Neslihan'a hayat verecek. Başta dizinin yeni kadın oyuncusunun adı Canan olarak belirlenmiş, daha sonra ise rolün adı Neslihan olmuştu.