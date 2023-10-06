Teşkilat, her hafta pazar akşamları TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Sezon finali veren Teşkilat'ın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Teşkilat dizisi ne zaman başlıyor 2023?

Yeni sezona yeni oyuncularla başlayacak olan Teşkilat dizisi, ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Dizinin hayran kitlesi yeni sezon tarihini araştırmaya başladı. Teşkilat dizisi ne zaman başlıyor 2023?

TEŞKİLAT DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Her hafta pazar akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, sezon finali yapmasının ardından ne zaman geri döneceği merak edilen yapımlardan biri haline geldi.

TRT 1 ekranlarında Pazar akşamları saat 20.00'de yayınlanan Teşkilat dizisi Haziran ayında sezon finali yapmıştı. 79. bölümüyle sezon finali yapan dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı sevenleri tarafından araştırılıyor. Peki, Teşkilat ne zaman başlayacak, hangi gün? İşte detaylar.

Teşkilat dizisinin yeni sezon tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Dizinin ekim ayının ilk haftasıyla ekranlara dönmesi bekleniyor.

SEZON FİNALİ ÖZETİ

Aylar süren operasyonun ardından, ekip intikam ateşiyle dolan Francis'in David Hartley'in başaramadığı planını engellemek için zorlu bir mücadeleye hazırlanır. Teşkilat, hem düşmanları alt etmek hem de bu zorlu savaşı kazanmak için gücünü ve cesaretini kullanmak zorundadır.

Ömer ve Zehra, kaybettikleri yılları telafi etmek ve birlikte yeni bir başlangıç yapmanın eşiğindedir. Ancak çıktıkları bu yolda büyük bir fedakarlık yapmak zorunda kalacaklar. Her son, yeni bir başlangıcı karşılar.

Teşkilat'ın sezon finali, gelecek sezonda daha da büyük heyecan ve sürprizlerle dolu bir maceranın kapısını aralayacak.