Teşkilat Ceren ölüyor mu? Ezgi Eyüboğlu diziden ayrılıyor mu? CEREN ÖLDÜ MÜ? Teşkilat dizisi Ceren ölecek mi, yaşayacak mı?

Teşkilat Ceren öldü mü? Teşkilat dizisinin 43. bölümünün son sahnesinde Ceren'in elinde bir patlayıcı kumandası yer alması üzerine Teşkilat dizisi izleyicileri Teşkilat Ceren ölüyor mu? Ezgi Eyüboğlu diziden ayrılıyor mu? Teşkilat dizisi Ceren ölecek mi? Teşkilat Ceren öldü mü sorularını araştırmaya başladı. Ceren karakterini sevenler tarafından merak edilen Teşkilat Ceren ölüyor mu? sorusu gündem oldu. Peki, Ceren ölecek mi? İşte detaylar...

TEŞKİLAT CEREN ÖLDÜ MÜ?

Teşkilat dizisinin son bölümünde dizinin izleyenleri merakta bırakacak bir sahne yer aldı. Ceren'in kendini öldürüp öldürmediği merak konusu oldu. Teşkilat dizisinden Ceren ölecek mi yoksa yaşayacak mı 24 Nisan 2022 Pazar günü öğreneceğiz. Peki, Teşkilat dizi 43. bölümde neler olmuştu:

Serdar, Lucas'tan babasının yaşadığını öğrenmiştir. Tüm hayatı ve tüm geçmişi bir anda tuzla buz olur. Ekip, Lucas hamlesinden sonra Serdar'ı korumak için elinden geleni yapar ancak Alman istihbaratı çoktan Serdar'ın peşine düşmüştür.

Diğer yanda Şirket, Yıldırım üzerinden uzun zamandır üzerinde çalıştığı Türk savunma sistemlerine karşı planladığı büyük planını devreye sokar. Bu planla ilgili istihbarat alıp derhal harekete geçen ekip, hiç beklemedikleri bir kişiden gelen yardımı alır. Bu yardım başta Halit olmak üzere tüm ekibi sarsacak olayları tetikleyicisi olacaktır.

TEŞKİLAT CEREN KİMDİR?

Teşkilat dizisinde Ceren karakterini "Ezgi Eyüboğlu" canlandırmaktadır.

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

Ezgi Eyüboğlu (d. 15 Haziran 1988, İstanbul), Türk oyuncudur.

Ezgi Eyüboğlu doğum tarihi : 15 Haziran 1988

Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında : 32 yaşında

Ezgi Eyüboğlu nereli : İstanbul doğumlu

İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır.

KİŞİSEL HAYATI

14 Mayıs 2016 yılında Kaan Yıldırım ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift 26 Haziran 2019 tarihinde boşandı.

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