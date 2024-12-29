Teşkilat CANLI izle! TRT 126. bölüm Teşkilat yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı?

Teşkilat canlı izle linki araştırılıyor. Önemli isimlerin başrolünde yer aldığı Teşkilat adlı yapım bugün yeni bölümü ile TRT 1 kanalında izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin başlamasıyla birlikte Teşkilat yeni bölüm canlı izle! Teşkilat canlı izleme linkleri araştırıldı. Teşkilat canlı izleme linki sizlerle…

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yapılan tatbikat sonucunda projenin başarısı kanıtlanır. Bir sonraki aşamada pürüzlerin ortadan kaldırılması hedeflenir. Altay düşmanın sıradaki hamlesini öğrenmek için görevlendirilir. Akif Başkan'ın emri ile Korkut'un görevine son verilir. Akif Başkan, onun duyguları ve amacı arasında ikilemde kaldığını düşünse de Korkut kendinden emindir. Korkut'a gelen bir mesaj ise işlerin seyrini tamamen değiştirecektir. İhsan Hoca'ya yapılan işkenceler sonucunda Kate projenin içeriğini öğrenmiştir. Düşmanlar yeni saldırılar için plan kurarlar. Altay ve Neslihan'ın amacıysa bu planları engellemektir. Altay ve Neslihan görevlerinde emin adımlarla ilerlerken Kraliçe onlara tehlikeli tuzaklar kurmaktadır. Ama Altay ne olursa olsun onları bozguna uğratacaktır.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20:00 itibariyle bu akşam ekranlarda. TRT 1 Kanalının canlı izleme linki için buraya tıklayınız .