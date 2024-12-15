Teşkilat CANLI izle! TRT 124. bölüm Teşkilat yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı?

Teşkilat canlı izle linki araştırılıyor. Önemli isimlerin başrolünde yer aldığı Teşkilat adlı yapım bugün yeni bölümü ile TRT 1 kanalında izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin başlamasıyla birlikte Teşkilat yeni bölüm canlı izle! Teşkilat canlı izleme linkleri araştırıldı. Teşkilat canlı izleme linki sizlerle…

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Korkut ve Hamdi, Suat ile Ağa'nın tuzağına düşerler. Korkut'un amacı düştüğü tuzaktan kurtulduktan sonra düşmanlara gözdağı vermek olacaktır. Fakat bu yolda operasyonu riske atmayacak hamleler yapmalıdır. Uzay, hedefin kendisi olduğunu anladığı an vurulmuştur. Onun öldüğünden emin olmak isteyen Hayalet, Uzay'ın peşini bırakmaz. Uzay onu zekâsı ile oyalamaya çalışırken yardımına Altay yetişecektir. Altay, Selen'in sürprizinden hiç hoşlanmamışken Neslihan'ı da Altay'la ilgili öğrendiği bu yeni bilgi bir hayli şaşırtır. Altay yok saydığı geçmişiyle karşı karşıya gelirken hem o hem de Neslihan bunun bir aile meselesinden fazlası olduğunun daha farkında değillerdir. Fakat Kate ile Tufan'a ne sahada ne de şahsi ilişkilerinde boyun eğmeyeceklerdir.

TRT 1 TEŞKİLAT CANLI İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20:00 itibariyle bu akşam ekranlarda. TRT 1 Kanalının canlı izleme linki için buraya tıklayınız .