Teşkilat CANLI izle! TRT 118. bölüm Teşkilat yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı?

Teşkilat canlı izle linki araştırılıyor. Önemli isimlerin başrolünde yer aldığı Teşkilat adlı yapım bugün yeni bölümü ile TRT 1 kanalında izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin başlamasıyla birlikte Teşkilat yeni bölüm canlı izle! Teşkilat canlı izleme linkleri araştırıldı. Teşkilat canlı izleme linki sizlerle…

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çanta, Makinist'te kaldığı için Neslihan verdiği kritik kararla çantayı imha ettirir. Zafere ulaştığını düşünen Kate'in eli boş kalır. Ekipler ise Altay'ın yardımıyla çantadaki verilerin yarısına erişebilirler. Korkut'un açığının peşinde olan Güniz ve Sedat, Zeynep'i Hamdi'nin evine getirirler. Zeynep'i karşısında gören Korkut, Sedat'ın neyin peşinde olduğunun farkındadır. Deşifre olmamak için artık daha dikkatli davranmalıdır. Çantadaki verileri tamamlamak için Altay ve Neslihan yeni bir yola girerler. Onlar için her şey yeniden başlar. Altay, Neslihan ile birlikte sahaya inerken kardeşini kaybetme acısı onu bir kez daha zorlayacaktır.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20:00 itibariyle bu akşam ekranlarda. TRT 1 Kanalının canlı izleme linki için buraya tıklayınız .