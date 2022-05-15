Teşkilat canlı izle! TRT 1 Teşkilat yeni bölüm canlı izle! Teşkilat yeni bölümde neler olacak? - Haberler

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TEŞKİLAT CANLI İZLE!

TEŞKİLAT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Teşkilat dizisi her Pazar saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

TEŞKİLAT KONUSU NEDİR?

Dizinin özel olarak tasarlanan, gerçek bir operasyon gerçekleştirilebilecek titizlikte hazırlanan tüm mekanları, Ankara'da bulunuyor… Türkiye'nin kalbinde ilk kez bu büyüklükte dev bir prodüksiyon gerçekleşiyor. Ülkemizin başkenti ilk kez bu kadar büyük bir prodüksiyona ev sahipliği yaparken, MİT'in savaş teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler de ilk kez bu dizi ile ekrana taşınacak.

İSİMSİZ KAHRAMANLARIN GERÇEK HİKAYELERİ

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile 'Teşkilat'ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dökümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, 'Teşkilat'ta gün yüzüne çıkacak.

YEDİ OLAĞANÜSTÜ KAHRAMANIN VATAN SEVDASI EKRANA KİLİTLEYECEK

'Teşkilat', istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatacak.

Ve ilk bölümünde yedi vatan sevdalısı kahramanın kendileri için aldığı "ölüm" kararıyla çok konuşulacak!

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM İZLE! (LİNK)

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

'Ölmeden evvel ölenler' ilk kaybını vermiştir. Ekibin içindeki sızı çok derin bir intikam duygusuyla perçinlenir. Hakkı Dayı'nın ölümüne sebep olan kişilerin peşine düşerler. İlk hedef bombayı koyan katildir.

Diğer yanda 'Şirket'in gözden çıkardığı Yıldırım, 'Şirket' üyelerinin karşısına dikilir ancak ölüm fermanı çoktan imzalanmıştır… Ekip, sessizce Hakkı Dayı'ya veda ederken, saldırının sorumlusuna yaklaştıklarında Yıldırım'a ulaşan ipin ucunu da yakalarlar. İntikam operasyonu devam ederken, Halit hiç beklemediği bir telefon alır. Bu telefon sonrası ekip zor bir karar vermek zorunda kalacaktır.

TEŞKİLAT OYUNCU KADROSU

Serdar Kılıçaslan - Çağlar Ertuğrul

Zehra Balaban : Deniz Baysal Yurtcu

Mete Yücesoy (Başkan) : Mesut Akusta

Ceren : Ezgi Eyüboğlu

Hakkı Dayı : Tuncer Salman

Pınar Gümüş : Ezgi Şenler

Hulki Gürbüzoğlu : Nihat Altınkaya

Uzay Çelenkli : Serdar Yeğin

Gürcan Yücesoy : Ahmet Uğur Say

Yıldırım Yaman : Gürkan Uygun

Halit Gün (Başkan) : Turgut Tunçalp

Tövbekar / Sadık Özmertli : Hakan Boyav

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