Teşkilat canlı izle! TRT 1 Teşkilat yeni bölüm canlı izle! Teşkilat yeni bölümde neler olacak? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Teşkilat canlı izle! TRT 1 Teşkilat yeni bölüm canlı izle! Teşkilat yeni bölümde neler olacak?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Teşkilat canlı izle! TRT 1 Teşkilat yeni bölüm canlı izle! Teşkilat yeni bölümde neler olacak?

Ekranları sevilen dizisi Teşkilat bu akşam 44. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Teşkilat dizisini canlı izlemek isteyen izleyiciler Google'da 'Teşkilat canlı izle! TRT 1 Teşkilat 44. yeni bölüm canlı izle! Teşkilat yeni bölümde neler olacak?' şeklinde arama yapıyor. Teşkilat canlı izle! TRT 1 Teşkilat 44. yeni bölüm canlı izle! TRT 1 Teşkilat full HD izle!

Teşkilat full HD izle! Teşkilat canlı izle! Heyecanla beklenen Teşkilat yeni bölümü bugün TRT 1'de ekranlara geliyor. Teşkilat canlı izle! TRT 1 Teşkilat 44. yeni bölüm canlı izle! Teşkilat yeni bölümde neler olacak? Teşkilat son bölümde neler oldu? Teşkilat fragman izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat full izle!

TEŞKİLAT CANLI İZLE!

Teşkilat dizisi her Pazar saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile Teşkilat'ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dökümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, Teşkilat'ta gün yüzüne çıkacak.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM İZLE! (LİNK)

Teşkilat canlı izle! TRT 1 Teşkilat yeni bölüm canlı izle! Teşkilat yeni bölümde neler olacak?

Serdar, Lucas'tan babasının yaşadığını öğrenmiştir. Tüm hayatı ve tüm geçmişi bir anda tuzla buz olur. Ekip, Lucas hamlesinden sonra Serdar'ı korumak için elinden geleni yapar ancak Alman istihbaratı çoktan Serdar'ın peşine düşmüştür. Diğer yanda Şirket, Yıldırım üzerinden uzun zamandır üzerinde çalıştığı Türk savunma sistemlerine karşı planladığı büyük planını devreye sokar. Bu planla ilgili istihbarat alıp derhal harekete geçen ekip, hiç beklemedikleri bir kişiden gelen yardımı alır. Bu yardım başta Halit olmak üzere tüm ekibi sarsacak olayları tetikleyicisi olacaktır.

Serdar Kılıçaslan - Çağlar Ertuğrul

Zehra Balaban : Deniz Baysal Yurtcu

Mete Yücesoy (Başkan) : Mesut Akusta

Ceren : Ezgi Eyüboğlu

Hakkı Dayı : Tuncer Salman

Pınar Gümüş : Ezgi Şenler

Hulki Gürbüzoğlu : Nihat Altınkaya

Uzay Çelenkli : Serdar Yeğin

Gürcan Yücesoy : Ahmet Uğur Say

Yıldırım Yaman : Gürkan Uygun

Halit Gün (Başkan) : Turgut Tunçalp

Tövbekar / Sadık Özmertli : Hakan Boyav

TEŞKİLAT CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem

Teşkilat, Trt 1, Dizi, Gündem, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title