Teşkilat canlı izle! TRT 1 Teşkilat yeni bölüm canlı izle! Teşkilat yeni bölümde neler olacak?
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Ekranları sevilen dizisi Teşkilat bu akşam 44. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Teşkilat dizisini canlı izlemek isteyen izleyiciler Google'da 'Teşkilat canlı izle! TRT 1 Teşkilat 44. yeni bölüm canlı izle! Teşkilat yeni bölümde neler olacak?' şeklinde arama yapıyor. Teşkilat canlı izle! TRT 1 Teşkilat 44. yeni bölüm canlı izle! TRT 1 Teşkilat full HD izle!
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Teşkilat dizisi her Pazar saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.
Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile Teşkilat'ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dökümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, Teşkilat'ta gün yüzüne çıkacak.
TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM İZLE! (LİNK)
Serdar Kılıçaslan - Çağlar Ertuğrul
Zehra Balaban : Deniz Baysal Yurtcu
Mete Yücesoy (Başkan) : Mesut Akusta
Ceren : Ezgi Eyüboğlu
Hakkı Dayı : Tuncer Salman
Pınar Gümüş : Ezgi Şenler
Hulki Gürbüzoğlu : Nihat Altınkaya
Uzay Çelenkli : Serdar Yeğin
Gürcan Yücesoy : Ahmet Uğur Say
Yıldırım Yaman : Gürkan Uygun
Halit Gün (Başkan) : Turgut Tunçalp
Tövbekar / Sadık Özmertli : Hakan Boyav
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