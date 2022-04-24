Teşkilat canlı izle! TRT 1 Teşkilat yeni bölüm canlı izle! Teşkilat yeni bölümde neler olacak?

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TEŞKİLAT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Teşkilat dizisi her Pazar saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

TEŞKİLAT KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile Teşkilat'ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dökümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, Teşkilat'ta gün yüzüne çıkacak.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM İZLE! (LİNK)

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serdar, Lucas'tan babasının yaşadığını öğrenmiştir. Tüm hayatı ve tüm geçmişi bir anda tuzla buz olur. Ekip, Lucas hamlesinden sonra Serdar'ı korumak için elinden geleni yapar ancak Alman istihbaratı çoktan Serdar'ın peşine düşmüştür. Diğer yanda Şirket, Yıldırım üzerinden uzun zamandır üzerinde çalıştığı Türk savunma sistemlerine karşı planladığı büyük planını devreye sokar. Bu planla ilgili istihbarat alıp derhal harekete geçen ekip, hiç beklemedikleri bir kişiden gelen yardımı alır. Bu yardım başta Halit olmak üzere tüm ekibi sarsacak olayları tetikleyicisi olacaktır.



TEŞKİLAT OYUNCU KADROSU

Serdar Kılıçaslan - Çağlar Ertuğrul

Zehra Balaban : Deniz Baysal Yurtcu

Mete Yücesoy (Başkan) : Mesut Akusta

Ceren : Ezgi Eyüboğlu

Hakkı Dayı : Tuncer Salman

Pınar Gümüş : Ezgi Şenler

Hulki Gürbüzoğlu : Nihat Altınkaya

Uzay Çelenkli : Serdar Yeğin

Gürcan Yücesoy : Ahmet Uğur Say

Yıldırım Yaman : Gürkan Uygun

Halit Gün (Başkan) : Turgut Tunçalp

Tövbekar / Sadık Özmertli : Hakan Boyav

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