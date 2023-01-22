Teşkilat CANLI İZLE! Teşkilat 62.bölüm izle! Teşkilat yeni bölüm izleme linki! Teşkilat dizisi yeni bölüm FULL HD İZLE!
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Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Teşkilat'ın yeni bölümü merak konusu oldu. Heyecanla beklenen Teşkilat adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Teşkilat canlı izle! Teşkilat 62.bölüm izle! araştırmaları yapmaya başladı. İşte, 22 Ocak Teşkilat canlı izleme linki!
Teşkilat canlı izle! Başrolünde Deniz Baysal Yurtcu ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı aldığı Teşkilat TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Teşkilat dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Heyecanla beklenen Teşkilat adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Teşkilat canlı izle! Teşkilat yeni bölüm canlı izle! araştırmaları yapmaya başladı. İşte, Teşkilat yeni bölüm izleme linki!
TEŞKİLAT KONUSU NE?
Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır.
TEŞKİLAT OYUNCU KADROSU
Deniz Baysal Yurtcu
Murat Yıldırım
Tuncer Salman
Ezgi Şenler
Mehmet Usta
Serdar Yeğin
Ahmet Uğur Say
Yavuz Bingöl
Yunus Emre Yıldırım
Levent Can
Yunus Narin