Teşkilat canlı izle! ATV Teşkilat yeni bölüm canlı izle! Teşkilat yeni bölümde neler olacak?
- Güncelleme:
Ekranları sevilen dizisi Teşkilat bu akşam 40. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Teşkilat dizisini canlı izlemek isteyen izleyiciler Google'da 'Teşkilat canlı izle! ATV Teşkilat 40. yeni bölüm canlı izle! Teşkilat yeni bölümde neler olacak?' şeklinde arama yapıyor. Teşkilat canlı izle! ATV Teşkilat 40. yeni bölüm canlı izle! ATV Teşkilat full HD izle!
Teşkilat full HD izle! Teşkilat canlı izle! Heyecanla beklenen Teşkilat yeni bölümü bugün ATV'de ekranlara geliyor. Teşkilat canlı izle! ATV Teşkilat 40. yeni bölüm canlı izle! Teşkilat yeni bölümde neler olacak? Teşkilat son bölümde neler oldu? Teşkilat fragman izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat full izle!
Teşkilat dizisi her Pazar saat 20:00'da ATV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.
Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile Teşkilat'ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dökümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, Teşkilat'ta gün yüzüne çıkacak.
TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM İZLE! (LİNK)
Şirket kimyasal silah planının başarısız olmasının ardından sonra Yıldırım'ı saf dışı bırakmaya karar verir. Pes etmeyen Yıldırım, ekibin canını yakmak ve yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırmak için gözünü en tepeye diker. Diğer yanda ekibimiz Ankara'ya dönmek için hazırlıklarını yaparken Hakkı'ya ulaşılamamaktadır. Hakkı'yı bulmak için örgütün merkezine girmek zorunda kalan ekibi burada büyük bir sürpriz beklemektedir. Kapana kısılan ekibimizin ise pes etmeye niyeti yoktur. Yıldırım bu durum üzerinden Mete Başkan'ı sıkıştırınca, Mete başkan hayatının en önemli kararını vermek zorunda kalacaktır.
Serdar Kılıçaslan - Çağlar Ertuğrul
Zehra Balaban : Deniz Baysal Yurtcu
Mete Yücesoy (Başkan) : Mesut Akusta
Ceren : Ezgi Eyüboğlu
Hakkı Dayı : Tuncer Salman
Pınar Gümüş : Ezgi Şenler
Hulki Gürbüzoğlu : Nihat Altınkaya
Uzay Çelenkli : Serdar Yeğin
Gürcan Yücesoy : Ahmet Uğur Say
Yıldırım Yaman : Gürkan Uygun
Halit Gün (Başkan) : Turgut Tunçalp
Tövbekar/ Sadık Özmertli : Hakan Boyav
TEŞKİLAT CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ