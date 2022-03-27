Teşkilat canlı izle! ATV Teşkilat yeni bölüm canlı izle! Teşkilat yeni bölümde neler olacak?

Teşkilat full HD izle! Teşkilat canlı izle! Heyecanla beklenen Teşkilat yeni bölümü bugün ATV'de ekranlara geliyor. Teşkilat canlı izle! ATV Teşkilat 40. yeni bölüm canlı izle! Teşkilat yeni bölümde neler olacak? Teşkilat son bölümde neler oldu? Teşkilat fragman izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat full izle!

TEŞKİLAT CANLI İZLE!

TEŞKİLAT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Teşkilat dizisi her Pazar saat 20:00'da ATV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

TEŞKİLAT KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile Teşkilat'ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dökümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, Teşkilat'ta gün yüzüne çıkacak.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM İZLE! (LİNK)

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şirket kimyasal silah planının başarısız olmasının ardından sonra Yıldırım'ı saf dışı bırakmaya karar verir. Pes etmeyen Yıldırım, ekibin canını yakmak ve yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırmak için gözünü en tepeye diker. Diğer yanda ekibimiz Ankara'ya dönmek için hazırlıklarını yaparken Hakkı'ya ulaşılamamaktadır. Hakkı'yı bulmak için örgütün merkezine girmek zorunda kalan ekibi burada büyük bir sürpriz beklemektedir. Kapana kısılan ekibimizin ise pes etmeye niyeti yoktur. Yıldırım bu durum üzerinden Mete Başkan'ı sıkıştırınca, Mete başkan hayatının en önemli kararını vermek zorunda kalacaktır.

TEŞKİLAT OYUNCU KADROSU

Serdar Kılıçaslan - Çağlar Ertuğrul

Zehra Balaban : Deniz Baysal Yurtcu

Mete Yücesoy (Başkan) : Mesut Akusta

Ceren : Ezgi Eyüboğlu

Hakkı Dayı : Tuncer Salman

Pınar Gümüş : Ezgi Şenler

Hulki Gürbüzoğlu : Nihat Altınkaya

Uzay Çelenkli : Serdar Yeğin

Gürcan Yücesoy : Ahmet Uğur Say

Yıldırım Yaman : Gürkan Uygun

Halit Gün (Başkan) : Turgut Tunçalp

Tövbekar/ Sadık Özmertli : Hakan Boyav

TEŞKİLAT CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem