Teşkilat canlı izle! 8 Ocak TRT 1 Teşkilat yeni bölüm HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni bölümde neler olacak? TRT 1 canlı izle!
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TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat bugün yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümü canlı izlemek isteyen vatandaşlar, Teşkilat canlı izle! 8 Ocak TRT 1 Teşkilat yeni bölüm HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Peki, Teşkilat dizisi canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak? Teşkilat HD izleme linki var mı? Teşkilat canlı yayın seyret!
Teşkilat canlı izle! Teşkilat HD izle! Teşkilat, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayımlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Teşkilat canlı izle! 8 Ocak TRT 1 Teşkilat yeni bölüm HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni bölümde neler olacak? 8 Ocak TRT 1 canlı izle!
Teşkilat dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi TRT 1 web sitesinden de izleyebilirsiniz.
Teşkilat her Pazar günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.
Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır.
Hartley, planını başarmış fakat büyük bir bedel ödemek zorunda kalmıştır. Celine'in vurulmadan önce Ömer'in istihbaratçı olduğunu öğrenmesi üzerine karargah diken üstündedir. Ekip, eylemi gerçekleştirenlerin peşine düşer. Korkut'un ise Helen'e yakınlaşmak için girdiği yol, onu tanıdığı birisiyle karşılaştırır. Diğer yandan Efkar, geçmişten gelen düşmanına dair bir bilgi edinir. Ömer ve Zehra arasındaki yakınlaşma giderek farklı bir boyuta ulaşırken Hartley'le görüşmeye giden Ömer ise adım adım tehlikeye ilerler.
Terör kampından elde edilen büyük başarının ardından İstanbul'a dönen ekibi yeni görevler beklemektedir. Planı sekteye uğrayan Hartley, amacına ulaşmak için gözünü karartır. Kamptan elde ettiği verilerle çalışmaya koyulan ekip üyeleri, yapılacak kanlı bir eylemin ucunu yakalar. Geçmişin gölgesinin peşini bırakmadığı Efkar, Hasan Atmaca hakkında bazı şeyleri Ömer'e açıklama kararı alır. Korkut, hesaba katmadığı birisiyle karşılaşınca tehlikenin enselerinde olduğunu öğrenir. Kimsenin ummadığı bir planı olan Hartley ise planını yönetirken en büyük cezayı kendisine keseceğinden habersizdir.
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