Teşkilat canlı izle! 23 Ekim TRT 1 Teşkilat yeni bölüm HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni bölümde neler olacak? TRT 1 canlı izle!
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TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat bugün yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümü canlı izlemek isteyen vatandaşlar, Teşkilat canlı izle! 23 Ekim TRT 1 Teşkilat yeni bölüm HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Peki, Teşkilat dizisi canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak? Teşkilat HD izleme linki var mı? Teşkilat canlı yayın seyret!
Teşkilat canlı izle! Teşkilat HD izle! Teşkilat, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayımlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Teşkilat canlı izle! 23 Ekim TRT 1 Teşkilat yeni bölüm HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni bölümde neler olacak? 23 Ekim TRT 1 canlı izle!
Teşkilat her Pazar günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.
Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır.
Hartley ile kurulan ilk temastan sonra Ömer, aldığı yeni bir istihbaratla kritik operasyon için kolları sıvar. Teşkilat'a dönmek için girdiği zorlu testlerden başarıyla geçen Zehra, operasyona dahil olur. Mahallede Korkut'un yokluğunun fark edilmesinin ardından Efkar aldığı bilgiyle hemen yola çıkar. İçinde bulunduğu durumdan kurtulmak için çabalayan Korkut canının derinden yanacağı ilk bedeli ödemek zorunda kalır. Efkar ve Korkut, girdikleri dönülmez yolda ilk adımı atarlar. Yol, onlar için daha yeni başlamıştır… Hartley'in kurduğu sinsi plan, Teşkilat için beklemedikleri bir hadisenin yaşanmasına sebep olurken Zehra ise büyük bir tehdidin gölgesinde kalır…
Deniz Baysal Yurtcu
Murat Yıldırım
Tuncer Salman
Ezgi Şenler
Mehmet Usta
Serdar Yeğin
Ahmet Uğur Say
Yavuz Bingöl
Yunus Emre Yıldırım
Levent Can
Yunus Narin