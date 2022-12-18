Teşkilat bugün var mı, yok mu? Teşkilat bu hafta var mı, geç mi başlayacak? TRT 1'de Teşkilat dizisi bu akşam var mı?
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TRT 1'de yayınlanan sevilen dizi Teşkilat bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek mi Teşkilat dizisinin hayranları tarafından merak edildi. Peki, Teşkilat bugün var mı, yok mu? Teşkilat bu hafta var mı, geç mi başlayacak? TRT 1'de Teşkilat dizisi bu akşam var mı?
Teşkilat bugün var mı, yok mu? Teşkilat bu hafta var mı, yok mu? TRT 1'de yayınlanan sevilen dizi Teşkilat bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek mi Teşkilat dizisinin hayranları tarafından merak edildi. Peki, Teşkilat bugün var mı, yok mu? Teşkilat bu hafta var mı, geç mi başlayacak? TRT 1'de Teşkilat dizisi bu akşam var mı? İşte detaylar...
Teşkilat dizisi bu akşam saat 20.30'da yeni bölümüyle TRT 1'de yayınlanacaktı. Ancak Dünya Kupası final maçının uzatmalara gitmesi nedeniyle dizisinin başlama saati değişti. Teşkilat dizisi maçın hemen ardından özetsiz olarak başlayacak.
Konu ile ilgili Teşkilat dizi ekibinin duyurusu şu şekildedir:
18 Aralık TRT 1 yayın akışına göre Teşkilat dizisi 20.30'da ekranlara gelecektir:
- 08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
- 11:45 Enine Boyuna
- 13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
- 14:05 Kasaba Doktoru
- 16:30 Ana Haber
- 16:55 Kapanış Töreni
- 17:05 Kupa Saati
- 18:00 Arjantin - Fransa
- 20:00 Kupa Töreni
- 20:30 Teşkilat
Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır.
- Serdar Kılıçaslan (Çağlar Ertuğrul) (1-): MİT ajanıdır. Sevgilisi Ceren'in hain olduğunu öğrendikten sonra ekibe dahil oldu.
- Zehra Balaban (Deniz Baysal Yurtcu) (1-): Görev yöneticisidir. Kurulan ekibin üyesidir.
- Mete Yücesoy (Başkan) (Mesut Akusta) (1-): Müsteşar yardımcısıdır. Müsteşar'dan özel bir ekip kurma emrini alır.
- Ceren (Ezgi Eyüboğlu) (1-): Serdar'ın nişanlısıdır. Onun yanına sızmış bir ajandır.
- Hakkı Dayı (Tuncer Salman) (1-): Ustalık alanı takiptir. Kurulan time öldü gösterilerek katılır.
- Pınar Gümüş (Ezgi Şenler) (1-): Kılık değiştirmede uzman bir ajandır. Kurulan ekibin üyesidir.
- Hulki Gürbüzoğlu (Nihat Altınkaya) (1-): Silahlar ve dövüş konusunda uzman bir ajandır. Kurulan ekibin üyesidir.
- Uzay Çelenkli (Serdar Yeğin) (1-): Analiz konusunda uzman bir ajandır. Kurulan ekibin üyesidir.
- Gürcan Yücesoy (Ahmet Uğur Say) (2-): Bilgisayarlar konusunda uzman biridir. Ekibe sonradan katılmıştır. Mete Başkan'ın oğludur. Kurulan ekibin üyesidir.
- Yıldırım Yaman (Gürkan Uygun) (15-): Zayed Fadi'nin yerine geçen İş adamıdır. Halit'ten 30 yıldır intikam almak isteyen biri. Zamanında mit görevlisi olarak çalışmıştır.
- Halit Gün (Başkan) (Turgut Tunçalp) (15-): İstihbaratçıdır. Mete Başkan'ın yerine gelmiştir.
- Tövbekar / Sadık Özmertli (Hakan Boyav) (15-): Eski MİT ajanı.