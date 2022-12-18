TRT 1'de yayınlanan sevilen dizi Teşkilat bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek mi Teşkilat dizisinin hayranları tarafından merak edildi. Peki, Teşkilat bugün var mı, yok mu? Teşkilat bu hafta var mı, geç mi başlayacak? TRT 1'de Teşkilat dizisi bu akşam var mı?

Teşkilat neden yok? Teşkilat dizisi bu akşam yayınlanmayacak mı? Teşkilat ne zaman yayınlanacak?

Teşkilat bugün var mı, yok mu? Teşkilat bu hafta var mı, yok mu? TRT 1'de yayınlanan sevilen dizi Teşkilat bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek mi Teşkilat dizisinin hayranları tarafından merak edildi. Peki, Teşkilat bugün var mı, yok mu? Teşkilat bu hafta var mı, geç mi başlayacak? TRT 1'de Teşkilat dizisi bu akşam var mı? İşte detaylar...

TEŞKİLAT BUGÜN VAR MI?

Teşkilat dizisi bu akşam saat 20.30'da yeni bölümüyle TRT 1'de yayınlanacaktı. Ancak Dünya Kupası final maçının uzatmalara gitmesi nedeniyle dizisinin başlama saati değişti. Teşkilat dizisi maçın hemen ardından özetsiz olarak başlayacak.

Konu ile ilgili Teşkilat dizi ekibinin duyurusu şu şekildedir:

18 Aralık TRT 1 yayın akışına göre Teşkilat dizisi 20.30'da ekranlara gelecektir:

08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

14:05 Kasaba Doktoru

16:30 Ana Haber

16:55 Kapanış Töreni

17:05 Kupa Saati

18:00 Arjantin - Fransa

20:00 Kupa Töreni

20:30 Teşkilat

TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU NE?

Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır.

TEŞKİLAT OYUNCULARI KİMLER?