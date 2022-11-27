Teşkilat bugün var mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman?
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TRT'nin sevilen Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin hayatını konu alan aksiyon dizisi Teşkilat'ın bugün yeni bölümünün olup olmadığı araştırılıyor. 2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle Teşkilat dizisinin hayranları "Teşkilat bugün var mı?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, Teşkilat bugün var mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? Detayları haberimizde…
TRT'nin 27 Kasım Pazar gününki yayın akışında yer almayan Teşkilat dizisinin bugün yayınlayıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Teşkilat bugün var mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar…
TEŞKİLAT BUGÜN VAR MI?
2022 Dünya Kupası'nın TRT ekranlarında yayınlanması nedeniyle 27 Kasım Pazar günü Teşkilat dizisi yayınlanmayacak. Teşkilat dizisinin yeni bölümünün 4 Kasım Pazar günü yayınlanması bekleniyor.
TEŞKİLAT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
TRT ekranlarında yayınlanan Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizi Teşkilat, Ankara'da çekilmektedir.