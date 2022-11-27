Teşkilat bugün var mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman?

TRT'nin sevilen Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin hayatını konu alan aksiyon dizisi Teşkilat'ın bugün yeni bölümünün olup olmadığı araştırılıyor. 2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle Teşkilat dizisinin hayranları "Teşkilat bugün var mı?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, Teşkilat bugün var mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? Detayları haberimizde…