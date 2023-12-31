Teşkilat bugün var mı? Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat bu hafta yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Teşkilat dizisi bu hafta ekranlara gelecek mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekranların sevilen dizisine ilişkin olarak Bugün teşkilat yeni bölüm var mı? Sorusu, konuya ilişkin olarak en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Teşkilat bugün var mı? Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat bu hafta yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte Teşkilat bugün var mı sorusunun yanıtı ve merak edilen tüm her şey!

TEŞKİLATKONUSU NE?

Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır.

TEŞKİLAT BUGÜN VAR MI?

TRT 1'in yayın akışına göre Teşkilat dizisi bugün izleyicileri ile buluşmayacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI