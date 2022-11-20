2022 Dünya Kupası nedeniyle TRT 1'de dizilerin yayın akışındaki planlamaları da değişti. Peki Teşkilat bugün var mı? Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat bu hafta yok mu?

Teşkilat yeni bölüm ne zaman? Teşkilat yeni bölüm bu akşam yok mu? Teşkilat günü mü değişti?

Teşkilat bugün var mı? 2022 Dünya Kupası nedeniyle TRT 1'de dizilerin yayın akışındaki planlamaları da değişti. Peki Teşkilat bugün var mı? Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat bu hafta yok mu? İşte detaylar..

TEŞKİLAT BU AKŞAM YOK MU?

Teşkilat dizisi bu akşam yeni bölümüyle saat 21.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. 2022 Dünya Kupası'nda bu akşam Katar - Ekvador maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacağı için Teşkilat dizisinin yeni bölümü bu akşam geç başlayacak ve özetsiz olarak yayınlanacak.

Teşkilat dizisinin yeni bölümü ile ilgili Teşkilat dizi ekibinden yapılan açıklama şu şekildedir:

"Oraya gitmen intihar olur."

56. Bölüm 2. Fragmanı ??

#Teşkilat özetsiz yeni bölümüyle pazar 21.00'de @trt1'de!