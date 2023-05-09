Teşkilat bu hafta yok mu? Teşkilat dizisi 14 Mayıs günü var mı? Teşkilat bu hafta var mı?
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Teşkilat dizisi bu hafta yayınlanacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Teşkilat dizisinin yeni bölümü araştırılıyor. Peki, Teşkilat bu hafta yok mu? Teşkilat dizisi 14 Mayıs günü var mı? Teşkilat bu hafta var mı? İşte detaylar...
TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Teşkilat dizisi bu hafta ekranlara gelecek mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Teşkilat 14 Mayıs günü yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Teşkilat bu hafta yok mu? Teşkilat dizisi 14 Mayıs günü var mı? Teşkilat bu hafta var mı? Detaylar haberimizde...
TEŞKİLAT BU HAFTA YOK MU?
Teşkilat dizisinin yayın tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1'in yayın akışına göre Teşkilat dizisi 14 Mayıs günü seçim programı olacağı için yayın akışında yer almamaktadır.