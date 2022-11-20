Teşkilat bu akşam neden yok merak ediliyor. Her hafta Teşkilat dizisinin yayınlandığı saatte TRT 1'de maç yayını olması nedeniyle Teşkilat bu akşamki bölümü ne zaman? Teşkilat bu akşam neden yok? Teşkilat dizisi ara mı verdi? Merak edildi.

Teşkilat bu akşam neden yok? Teşkilat bu akşam neden yok merak ediliyor. Her hafta Teşkilat dizisinin yayınlandığı saatte TRT 1'de maç yayını olması nedeniyle Teşkilat bu akşamki bölümü ne zaman? Teşkilat bu akşam neden yok? Teşkilat dizisi ara mı verdi? Merak edildi. İşte detaylar...

TEŞKİLAT BU AKŞAM NEDEN YOK?

Teşkilat dizisi bu akşam yeni bölümüyle saat 21.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. 2022 Dünya Kupası'nda bu akşam Katar - Ekvador maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacağı için Teşkilat dizisinin yeni bölümü bu akşam geç başlayacak ve özetsiz olarak yayınlanacak.

Teşkilat dizisinin yeni bölümü ile ilgili Teşkilat dizi ekibinden yapılan açıklama şu şekildedir:

"Oraya gitmen intihar olur."

56. Bölüm 2. Fragmanı ??

#Teşkilat özetsiz yeni bölümüyle pazar 21.00'de @trt1'de!

20 Kasım TRT 1 yayın akışı şu şekildedir:

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Yürek Çıkmazı

04:10 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

05:00 Kalk Gidelim

08:35 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:50 Enine Boyuna

13:00 Hayallerinin Peşinde

13:25 İmkansız Olasılık

15:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

17:00 Ana Haber

17:30 2022 Dünya Kupası Açılış Seremonisi

19:00 Katar - Ekvador

21:00 Teşkilat

TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU NE?

Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır.

TEŞKİLAT OYUNCULARI KİMLER?

Serdar Kılıçaslan (Çağlar Ertuğrul) (1-): MİT ajanıdır. Sevgilisi Ceren'in hain olduğunu öğrendikten sonra ekibe dahil oldu.

Zehra Balaban (Deniz Baysal Yurtcu) (1-): Görev yöneticisidir. Kurulan ekibin üyesidir.

Mete Yücesoy (Başkan) (Mesut Akusta) (1-): Müsteşar yardımcısıdır. Müsteşar'dan özel bir ekip kurma emrini alır.

Ceren (Ezgi Eyüboğlu) (1-): Serdar'ın nişanlısıdır. Onun yanına sızmış bir ajandır.

Hakkı Dayı (Tuncer Salman) (1-): Ustalık alanı takiptir. Kurulan time öldü gösterilerek katılır.

Pınar Gümüş (Ezgi Şenler) (1-): Kılık değiştirmede uzman bir ajandır. Kurulan ekibin üyesidir.

Hulki Gürbüzoğlu (Nihat Altınkaya) (1-): Silahlar ve dövüş konusunda uzman bir ajandır. Kurulan ekibin üyesidir.

Uzay Çelenkli (Serdar Yeğin) (1-): Analiz konusunda uzman bir ajandır. Kurulan ekibin üyesidir.

Gürcan Yücesoy (Ahmet Uğur Say) (2-): Bilgisayarlar konusunda uzman biridir. Ekibe sonradan katılmıştır. Mete Başkan'ın oğludur. Kurulan ekibin üyesidir.

Yıldırım Yaman (Gürkan Uygun) (15-): Zayed Fadi'nin yerine geçen İş adamıdır. Halit'ten 30 yıldır intikam almak isteyen biri. Zamanında mit görevlisi olarak çalışmıştır.

Halit Gün (Başkan) (Turgut Tunçalp) (15-): İstihbaratçıdır. Mete Başkan'ın yerine gelmiştir.

Tövbekar / Sadık Özmertli (Hakan Boyav) (15-): Eski MİT ajanı.