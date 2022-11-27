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Teşkilat bu akşam neden yok? Teşkilat var mı yok mu? Teşkilat 27 Kasım yok mu?

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Teşkilat bu akşam neden yok? Teşkilat var mı yok mu? Teşkilat 27 Kasım yok mu?

TRT'nin sevilen Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu alan aksiyon dizisi Teşkilat bu akşam neden yok? Teşkilat bu akşam var mı yok mu? Teşkilat 27 Kasım yok mu? Teşkilat yeni bölüm!

27 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı27 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı
26 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı26 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı
25 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı25 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı

Teşkilat dizisinin bu akşam TRT ekranlarında yer almayacağını öğrenen vatandaşlar tarafından "Teşkilat bu akşam neden yok?" şeklinde araştırmalar yapmaktadır. TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat bu akşam neden yok? Teşkilat bu akşam var mı yok mu? Teşkilat 27 Kasım yok mu? Teşkilat yeni bölüm! İşte detaylar…

TEŞKİLAT BU AKŞAM NEDEN YOK?

Teşkilat dizisi 27 Kasım Pazar günü TRT'de 2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle yayınlanmayacaktır. Teşkilat dizisinin yeni bölümünün ise 4 Aralık Pazar günü yayınlanması bekleniyor.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Teşkilat dizisinin yeni bölümü 4 Aralık Pazar günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

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