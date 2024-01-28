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Teşkilat 93.bölüm CANLI İZLE! Teşkilat yeni bölüm İZLE! 30 Ocak Teşkilat canlı izle!

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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ın yeni bölümü merakla bekleniyor. Arama motorlarında Teşkilat yeni bölüm başladı mı? sorusu aratılıyor. Peki, Teşkilat yeni bölümde ne olacak? İşte detaylar...

Teşkilat 93.bölüm izle! Başrolünde Deniz Baysal ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı aldığı Teşkilat dizisi TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Teşkilat dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Teşkilat yeni bölüm izle! Teşkilat canlı izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Teşkilat yeni bölüm canlı izleme linki!

TEŞKİLAT KONUSU NE?

Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihangir'in ölümüyle gözünü karartan Ömer, kendisine tuzak kurulacağını bile bile Anton'a meydan okur. Ömer Anton'dan ve Cihangir'i şehit eden herkesten intikam alacağına yemin eder. Cihangir'in kaçırılmasıyla perişan olan Neslihan ve ekip geride bırakılan ipuçlarını takip ederler. Bu ipuçlarının onları Cihangir'e ve dolayısıyla Ömer'e götüreceklerinden emindirler. Ömer ve Cihangir'i bulmak için elinden geleni yapan ekip Anton'dan gelen mesajla yıkılır. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Ömer'in gözündeki intikam ateşi ise karşısındaki herkesi yakacaktır.

TEŞKİLAT 93.BÖLÜM İZLE

Teşkilat yeni bölüm izleme linki araştırılıyor. Teşkilat dizisinin yeni bölümünü TRT 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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