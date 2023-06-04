Teşkilat 76.bölüm CANLI İZLE! Teşkilat yeni bölüm İZLE! 4 Haziran Teşkilat canlı izle!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ın yeni bölümü merakla bekleniyor. Arama motorlarında Teşkilat yeni bölüm başladı mı? sorusu aratılıyor. Peki, Teşkilat yeni bölümde ne olacak? İşte detaylar...

Teşkilat 76.bölüm izle! Başrolünde Deniz Baysal ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı aldığı Teşkilat dizisi TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Teşkilat dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Teşkilat yeni bölüm izle! Teşkilat canlı izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Teşkilat yeni bölüm canlı izleme linki!

TEŞKİLAT KONUSU NE?

Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır.

TEŞKİLAT OYUNCU KADROSU!

Deniz Baysal Yurtcu

Murat Yıldırım

Tuncer Salman

Ezgi Şenler

Mehmet Usta

Serdar Yeğin

Ahmet Uğur Say

Yavuz Bingöl

Yunus Emre Yıldırım

Levent Can

Yunus Narin