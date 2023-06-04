Teşkilat dizisinin 66. bölümünü izleyen izleyiciler dizinin 67. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak merak ediyor. Peki, Teşkilat 67. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Teşkilat gelecek bölüm fragmanı çıktı mı? Teşkilat yeni bölümde neler olacak? Teşkilat son bölümde neler oldu? Teşkilat gelecek bölümde neler olacak? İşte ayrıntılar...

Teşkilat, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Teşkilat 67. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Teşkilat gelecek bölüm fragmanı çıktı mı?

TEŞKİLAT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Teşkilat dizisi her hafta Pazar günü TRT 1'de yayınlanıyor.

TEŞKİLAT 67. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Teşkilat bugünkü 66. bölümün ardından 67. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni fragman çıkmadı.

TEŞKİLAT KONUSU NE?

Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır.

TEŞKİLAT OYUNCU KADROSU

Deniz Baysal Yurtcu

Murat Yıldırım

Tuncer Salman

Ezgi Şenler

Mehmet Usta

Serdar Yeğin

Ahmet Uğur Say

Yavuz Bingöl

Yunus Emre Yıldırım

Levent Can

Yunus Narin