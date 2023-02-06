Teşkilat 64. Bölüm 2. Fragman

Teşkilat 63. Bölüm Özeti: Teşkilat'ın operasyonu başarıyla sonuçlanmasına rağmen Ömer ve Zehra peşlerine düşen düşmanlardan dolayı rahat bir nefes alamamıştır.

Teşkilat 63. Bölüm Özeti:

Teşkilat'ın operasyonu başarıyla sonuçlanmasına rağmen Ömer ve Zehra peşlerine düşen düşmanlardan dolayı rahat bir nefes alamamıştır. Frederick'in Türk istihbaratının elinde olduğunu öğrenen Hartley, ekibi Kuzey Irak'tan çıkarmamak için tüm gücünü seferber eder.

Yavaş yavaş düşmanına ulaşmaya çalışan Efkar için ise hareket etme zamanı gelmiştir. Uzay ve Gürcan, yeni bir çıkış planı üzerinde çalışırken; Ömer ve Zehra'nın sahada bulundukları cendereden kurtulma çabaları, onları tehlikeli bir yola sokacaktır.

Yönetmenliğini Burak Arlıel'in yaptığı Teşkilat'ın oyuncu kadrosunda;

Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Ergün Metin, Seren Deniz, Yunus Narin, Atılay Uluışık, Cansu Büşra Tuman, Ebru Nil Aydın, Hande Dilan Hancı, Ela Naz Koçak rol alıyor.

'Teşkilat', yeni bölümüyle pazar akşamı TRT 1'de...

Teşkilat Sosyal Medya Hesapları:

Teşkilat Resmi Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/TeskilatTRT/

Teşkilat Resmi Instagram Sayfası: https://instagram.com/teskilattrt

Teşkilat Resmi Twitter Sayfası: https://twitter.com/teskilattrt

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