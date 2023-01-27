Önemli isimlerin başrollerde olduğu Teşkilat dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Teşkilat dizisinin yeni bölümü ne zaman? Teşkilat 63.bölüm 2.fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat 63.bölüm 2. fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Teşkilatdizisinin 63.bölüm 2.fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Yargıdizisinin 63. bölüm 2.fragmanı merak ediliyor. Peki, Teşkilatdizisinin konusu nedir? 52 Fragmanı nasıl izlenir! Teşkilatdizisinin konusu ne? Teşkilatdizisinin yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde…

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tetikçinin kendisi olduğunu öğrenen Ömer'in hedefinde Halit Başkan vardır. Francis'in başına silah dayaması ile Ömer köşeye sıkışır. Etikçinin Ömer olduğunu anlayan Zehra'nın ise zor bir inisiyatif alması gerekir. Bu açmaz tüm dengeleri alt üst edecektir. Hartley'in gelecek planlarına ulaşmanın yolununFrederick'ten geçtiğini gören ekip üyeleri, Frederick'i ele geçirmek için kolları sıvar. Ömer ve Zehra, sahada çetin bir mücadele verirken; Kuzey Irak'ta kaosun içinde olan ekibin başarılı olmaları için tek bir seçenekleri vardır. Bu seçenek yeni bir yolun başlangıcı olacaktır.

TEŞKİLAT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ekranların sevilen dizisi Teşkilat her hafta Pazar günü TRT 1'de izleyicisiyle buluşuyor.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Teşkilatı'n operasyonu başarıyla sonuçlanmasına rağmen Ömer ve Zehra peşlerine düşen düşmanlardan dolayı rahat bir nefes alamamıştır. Frederick'in Türk istihbaratının elinde olduğunu öğrenen Hartley, ekibi Kuzey Irak'tan çıkarmamak için tüm gücünü seferber eder.

Yavaş yavaş düşmanına ulaşmaya çalışan Efkar için ise hareket etme zamanı gelmiştir. Uzay ve Gürcan, yeni bir çıkış planı üzerinde çalışırken; Ömer ve Zehra'nın sahada bulundukları cendereden kurtulma çabaları, onları tehlikeli bir yola sokacaktır.

TEŞKİLAT DİZSİ OYUNCULARI KİMLER?

Ekranların sevilen dizisi Teşkilat dizisinin oyuncuları isimleri ve dizide aldığı roller şu şekildedir:

Deniz Baysal Yurtcu

ZEHRA

Gürkan Uygun

Gürkan Uygun

EFKAR

Turgut Tunçalp

Turgut Tunçalp

HALİT BAŞKAN

Yunus Emre Yıldırımer

TEŞKİLAT DİZİSİ 63. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLADI!

TRT 1 ekranlarında her hafta izleyicisiyle buluşan Teşkilat dizisi 62. bölümünün ardından 63. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı bir süredir izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Beklenen fragman geldi. İşte Teşkilat dizisi 63.bölüm fragmanı!