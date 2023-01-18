Önemli isimlerin başrollerde olduğu Teşkilat dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Teşkilat dizisinin yeni bölümü ne zaman? Teşkilat 62.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat 62. bölüm fragmanı izle! 62.bölüm fragmanı izle!

Teşkilat 62. bölüm fragmanı İZLE araştırması sık sık gerçekleştiriliyor. Teşkilat, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Teşkilat 62. bölüm fragmanı İZLE! Teşkilat 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Girdabın içine çekilen Ömer, oklar kendisini gösterince son nefesini vermek üzeredir. Fenerci'nin bilgisayarından alınan verilerden bir suikast olacağı bilgisine ulaşan ekip üyeleri, suikast planını çözmeye çalışır. Celine 'in vurulmasından dolayı karmaşık duygular içinde olan Hartley ise kendisini Helen'le yüzleşmenin tam ortasında bulur. Efkar ve Korkut, Sacide'yi korumak için gittikleri yerde ummadıkları birisine yakalanır. Ömer, suikastı gerçekleştirecek tetikçiye doğru yola çıkar. Bu yolun sonunda ulaşacağı tetikçi, hiç beklemediği birisi çıkacaktır. Hartley'in kurduğu kumpas, tüm dengeleri alt üst ederken; ekip ise bir açmazın içine doğru sürüklendiğinden habersizdir.

TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Teşkilat dizisinde, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarılırken, Başkent Ankara'da uzun zamandır ilk kez bu büyüklükte bir prodüksiyonla dizi çekiliyor. Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarını konu alan dizide, bir ölüm-dirim savaşının, bazen bir ateş çemberinin içinde "kötü adamların" kim olduğu da çok konuşulacak ve tartışılacak.

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile 'Teşkilat'ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dokümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, 'Teşkilat'ta gün yüzüne çıkacak.

TEŞKİLAT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ekranların sevilen dizisi Teşkilat dizisi her hafta Pazar günü TRT 1'de izleyicileriyle buluşuyor.

TEŞKİLAT DİZİSİNDE HANGİ OYUNCULAR ROL ALIYOR?

Teşkilat dizisi oyuncuları arasında Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl yer alıyor.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLADI MI?

Teşkilat 61. bölümün ardından izleyicilerinin bir süredir merakla beklediği Teşkilat 62. bölüm fragmanının yayınlandı! İşte televizyon dünyasına damgasını vuran Teşkilat dizisi 62. bölüm fragmanı...