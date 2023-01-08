Teşkilat dizisinin 60. bölümünü izleyen izleyiciler dizinin 61. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak merak ediyor. Peki, Teşkilat 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Teşkilat gelecek bölüm fragmanı çıktı mı? Teşkilat yeni bölümde neler olacak? Teşkilat son bölümde neler oldu? Teşkilat gelecek bölümde neler olacak? İşte ayrıntılar...

Teşkilat, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Teşkilat 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Teşkilat gelecek bölüm fragmanı çıktı mı?

TEŞKİLAT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Teşkilat dizisi her hafta Pazar günü TRT 1'de yayınlanıyor.

TEŞKİLAT 61. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Teşkilat bugünkü 60. bölümün ardından 61. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni fragman çıkmadı.

TEŞKİLAT KONUSU NE?

Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hartley, planını başarmış fakat büyük bir bedel ödemek zorunda kalmıştır. Celine'in vurulmadan önce Ömer'in istihbaratçı olduğunu öğrenmesi üzerine karargah diken üstündedir. Ekip, eylemi gerçekleştirenlerin peşine düşer. Korkut'un ise Helen'e yakınlaşmak için girdiği yol, onu tanıdığı birisiyle karşılaştırır. Diğer yandan Efkar, geçmişten gelen düşmanına dair bir bilgi edinir. Ömer ve Zehra arasındaki yakınlaşma giderek farklı bir boyuta ulaşırken Hartley'le görüşmeye giden Ömer ise adım adım tehlikeye ilerler.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Terör kampından elde edilen büyük başarının ardından İstanbul'a dönen ekibi yeni görevler beklemektedir. Planı sekteye uğrayan Hartley, amacına ulaşmak için gözünü karartır. Kamptan elde ettiği verilerle çalışmaya koyulan ekip üyeleri, yapılacak kanlı bir eylemin ucunu yakalar. Geçmişin gölgesinin peşini bırakmadığı Efkar, Hasan Atmaca hakkında bazı şeyleri Ömer'e açıklama kararı alır. Korkut, hesaba katmadığı birisiyle karşılaşınca tehlikenin enselerinde olduğunu öğrenir. Kimsenin ummadığı bir planı olan Hartley ise planını yönetirken en büyük cezayı kendisine keseceğinden habersizdir.

TEŞKİLAT OYUNCU KADROSU

Deniz Baysal Yurtcu

Murat Yıldırım

Tuncer Salman

Ezgi Şenler

Mehmet Usta

Serdar Yeğin

Ahmet Uğur Say

Yavuz Bingöl

Yunus Emre Yıldırım

Levent Can

Yunus Narin