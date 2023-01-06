Teşkilat 60.bölüm fragmanı yayınlandı mı? 60.bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Teşkilat dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan dizisinin yeni bölümü ne zaman? Teşkilat 60 .bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! 60. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Teşkilat dizisininyeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 60. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Teşkilat dizisinin konusu nedir? 60. Fragmanı nasıl izlenir! Teşkilat dizisinin oyuncuları kimlerdir? Teşkilat dizisinde son bölümünde neler oldu? Detaylar haberimizde…

TEŞKİLAT DİZİSİ SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Terör kampından elde edilen büyük başarının ardından İstanbul'a dönen ekibi yeni görevler beklemektedir. Planı sekteye uğrayan Hartley, amacına ulaşmak için gözünü karartır. Kamptan elde ettiği verilerle çalışmaya koyulan ekip üyeleri, yapılacak kanlı bir eylemin ucunu yakalar.

TEŞKİLAT DİZİSİNİNKONUSU NEDİR?

Teşkilat dizisinde, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarılırken, Başkent Ankara'da uzun zamandır ilk kez bu büyüklükte bir prodüksiyonla dizi çekiliyor. Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarını konu alan dizide, bir ölüm-dirim savaşının, bazen bir ateş çemberinin içinde "kötü adamların" kim olduğu da çok konuşulacak ve tartışılacak.

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile 'Teşkilat'ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dokümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, 'Teşkilat'ta gün yüzüne çıkacak.

TEŞKİLAT DİZİSİNE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ekranların sevilen dizisi Teşkilat dizisi her hafta Pazar günü saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.

TEŞKİLAT DİZİSİNDE HANGİ OYUNCULAR YER ALIYOR?

Murat Yıldırım (ÖMER)

Deniz Baysal Yurtcu (ZEHRA)

Gürkan Uygun (EFKAR)

Turgut Tunçalp (HALİT BAŞKAN)

Yunus Emre Yıldırımer (KORKUT)

Levent Can (DAVID)

Serdar Yeğin (UZAY)

Ahmet Uğur Say (GÜRCAN)