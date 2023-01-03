Teşkilat 60. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Teşkilat 60. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu yeni bölümün ardından izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kanal D'nin beğenilen dizileri arasında yer alan Teşkilat bugün yeni bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Teşkilat 60. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Teşkilat son bölümde neler oldu? Teşkilat yeni bölümde neler olacak? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle araştırılıyor. Teşkilat dizisi yeni bölümünün akabinde izleyiciler gelecek bölümün fragmanı çıkacak mı araştırıyor. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Teşkilat 60. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Teşkilat son bölümde neler oldu? Teşkilat yeni bölümde neler olacak? Teşkilat yeni bölüm fragmanı ne zaman, saat kaçta çıkacak? İşte detaylar...

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Terör kampından elde edilen büyük başarının ardından İstanbul'a dönen ekibi yeni görevler beklemektedir. Planı sekteye uğrayan Hartley, amacına ulaşmak için gözünü karartır. Kamptan elde ettiği verilerle çalışmaya koyulan ekip üyeleri, yapılacak kanlı bir eylemin ucunu yakalar. Geçmişin gölgesinin peşini bırakmadığı Efkar, Hasan Atmaca hakkında bazı şeyleri Ömer'e açıklama kararı alır. Korkut, hesaba katmadığı birisiyle karşılaşınca tehlikenin enselerinde olduğunu öğrenir. Kimsenin ummadığı bir planı olan Hartley ise planını yönetirken en büyük cezayı kendisine keseceğinden habersizdir.

TEŞKİLAT 60. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Teşkilat dizisi 60. bölüm fragmanı yayınlandı.