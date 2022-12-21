Önemli isimlerin başrollerde olduğu Teşkilat dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan dizisinin yeni bölümü ne zaman? Teşkilat 59.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? Yeni bölüm fragmanı izle! 59. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Teşkilat dizisininyeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 59. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Teşkilat dizisinin konusu nedir? 59. Fragmanı nasıl izlenir! Teşkilat dizisininoyuncuları kimlerdir? Teşkilat ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? Teşkilat 59.bölüm fragmanı yayınlandı mı? 59.bölüm fragmanı izle!Detaylar haberimizde…

TEŞKİLAT DİZİSİ SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Zehra'nın hainin kim olduğunu hatırlayamaması üzerine ekip, dört koldan çalışmalara başlar. Aralarındaki sırrın vicdani yükünü artık kaldıramayan Sacide, Ömer'in 'Hasan Atmaca' sorgulamalarına maruz kalınca pası Efkar'a atar.

TEŞKİLAT DİZİSİNİNKONUSU NEDİR?

Teşkilat dizisi, istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatıyor. Bu davranış, Sacide ve Efkar arasında gerilime neden olur. Efkar, kendisini kimin aradığını bulmakta kararlıdır. Tüm ekip üyeleri, intikam operasyonu için kolları sıvar. Onlarca düşmanın arasına girmesi gereken Ömer ve Zehra, canları pahasına bu operasyonu gerçekleştirmeye kararlıdır. Efkar, geçmişinin peşindeyken, geçmişinin onun ensesinde olduğunu hiç beklemediği bir anda öğrenecektir.

TEŞKİLAT DİZİSİNE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Teşkilat dizisi her hafta Pazar günü saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.

TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Mart ayında başlayan dizide Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Eneshan Nalbant, Mesut Akusta ve Atılay Uluışık gibi güçlü oyuncular rol alıyor.

Yavuz Bingöl - ADEM

Sokağın nabzını çok iyi tutan, Teşkilat içinde hâlâ saygı duyulan bir isim.

Teşkilat oyuncuları isimleri! Resimli Teşkilat yeni sezon oyuncu kadrosu! Teşkilat dizisi nerede çekiliyor?

Ezgi Eyüboğlu - CEREN

Bir ajanın sahip olacağı tüm yeteneklere sahip, Serdar'la tehlikeli bir ilişkide...

Ahmet Uğur Say - GÜRCAN

Ekibin siber uzmanı, teknolojinin olduğu her alanda söz sahibi

Tuncer Salman - HAKKI

Yılların tecrübesiyle insan davranışlarının analizinde uzman olmuş, tehlikenin kokusunu çok önceden alan

Turgut Tunçalp - HALİT

İstihbaratın efsane isimlerinden, her daim limitleri zorlayan

Nihat Altınkaya - HULKİ

Gözü kara, korkusuz ve bileği bükülmez

Ezgi Şener- PINAR

Ekibin sivil operasyonlarında çok önemli bir role sahip, kılık değiştirmede uzman

Çağlar Ertuğrul SERDAR

Tam donanımlı bir istihbaratçı, doğru bildiği yoldan kimse onu döndüremez...

Hakan Boyav - TÖVBEKAR

Geçmişteki karanlık yüzünü bir kenara bırakarak saf değiştirmiş, geçmişe silgi çekmiş bir adam...

Serdar Yeğin - UZAY

Operasyonların en kritik bilgilerini toparlayarak, hep bir adım sonrasını planlayan

Gürkan Uygun - YILDIRIM

İyilik ve kötülük kavramlarına göreceli bakan ve intikam almak için yaşayan

Deniz Baysal Yurtçu - ZEHRA

En şiddetli krizlerin ortasında bile mantığı ve sakinliğiyle hep doğru kararlar alan

YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!