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Teşkilat 57. Bölüm 2. Fragman

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Yönetmenliğini Burak Arlıel'in yaptığı Teşkilat'ın oyuncu kadrosunda;

Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Ergün Metin, Seren Deniz, Yunus Narin, Atılay Uluışık, Cansu Büşra Tuman, Ebru Nil Aydın, Hande Dilan Hancı, Ela Naz Koçak rol alıyor.

'Teşkilat', yeni bölümüyle pazar akşamı TRT 1'de...

Teşkilat Sosyal Medya Hesapları:

Teşkilat Resmi Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/TeskilatTRT/

Teşkilat Resmi Instagram Sayfası: https://instagram.com/teskilattrt

Teşkilat Resmi Twitter Sayfası: https://twitter.com/teskilattrt

TRT 1 Sosyal Medya Hesapları

TRT 1 Resmi Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/TRT1/

TRT 1 Resmi Twitter Sayfası: https://twitter.com/trt1/

TRT 1 Resmi Instagram Sayfası: https://www.instagram.com/trt1/

TRT 1 Resmi YouTube Kanalı: https://www.youtube.com/TRT1

TRT 1 Resmi Tiktok Sayfası: https://www.tiktok.com/@trt1

#Teşkilat

#TRT1

#TRT

Kaynak: DailyMotion.com / TV

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