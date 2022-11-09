Teşkilat 55. Bölüm 2. Fragman

Teşkilat dizisi ve çok daha fazlası TRT İzle'de › https://www.trtizle.com/diziler/teskilatTeşkilat Dizisine Abone Olmak İçin › http://bit.ly/TeskilatTeşkilat 54. Bölümde Neler Oldu?

Teşkilat dizisi ve çok daha fazlası TRT İzle'de › https://www.trtizle.com/diziler/teskilat

Teşkilat Dizisine Abone Olmak İçin › http://bit.ly/Teskilat

Teşkilat 54. Bölümde Neler Oldu?

Ömer, kendisini kurtaranın kim olduğunu sorgularken, Efkar ise Ömer'in kendisini görüp görmediği konusunda telaşa kapılır. Kendisi uğruna kızının hayatını feda eden Hartley, Celine'in kurtulmasıyla aksayan planının sıradaki hamlesini devreye sokar! Teşkilat'ın başlattığı operasyonla Ömer ve Zehra, birlikte sahaya inerler. Bu zorlu operasyonu başarmaları için kişisel kavgalarını bir kenara bırakmaları gerekecektir.

Korkut, kardeşi Zeynep'in taburcu olmasına sevinirken acı gerçekle yüzleşir. İçindeki öfkesi gittikçe büyüyen Korkut, gözünü karartır! Ömer ve Zehra arasındaki tansiyon giderek artarken, operasyon sonundaki beklenmedik durum ekibi çıkmaza sokmak üzeredir.

Yönetmenliğini Burak Arlıel'in yaptığı Teşkilat'ın oyuncu kadrosunda;

Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Ergün Metin, Seren Deniz, Yunus Narin, Atılay Uluışık, Cansu Büşra Tuman, Ebru Nil Aydın, Hande Dilan Hancı, Ela Naz Koçak rol alıyor.

#Teşkilat her pazar saat 20.00'de #TRT1'de…

Teşkilat Sosyal Medya Hesapları:

Teşkilat Resmi Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/TeskilatTRT/

Teşkilat Resmi Instagram Sayfası: https://instagram.com/teskilattrt

Teşkilat Resmi Twitter Sayfası: https://twitter.com/teskilattrt

-------------------------------------------------------------------------------------------------

TRT 1 Sosyal Medya Hesapları

TRT 1 Resmi Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/TRT1/

TRT 1 Resmi Twitter Sayfası: https://twitter.com/trt1/

TRT 1 Resmi Instagram Sayfası: https://www.instagram.com/trt1/

TRT 1 Resmi YouTube Kanalı: https://www.youtube.com/TRT1

TRT 1 Resmi Tiktok Sayfası: https://www.tiktok.com/@trt1

#Teşkilat

#TRT

#TRT1