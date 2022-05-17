Teşkilat 47. bölüm fragmanı yayınlandı! mı?Teşkilat 47. bölüm fragmanı izle! Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle! - Haberler

Ekranların beğenilen dizisi Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Teşkilat dizisinin 47. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Teşkilat konusu nedir? Teşkilat 47. Fragmanı nasıl izlenir! Teşkilat oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?





'Ölmeden evvel ölenler' ilk kaybını vermiştir. Ekibin içindeki sızı çok derin bir intikam duygusuyla perçinlenir. Hakkı Dayı'nın ölümüne sebep olan kişilerin peşine düşerler. İlk hedef bombayı koyan katildir. Diğer yanda 'Şirket'in gözden çıkardığı Yıldırım, 'Şirket' üyelerinin karşısına dikilir ancak ölüm fermanı çoktan imzalanmıştır…

Ekip, sessizce Hakkı Dayı'ya veda ederken, saldırının sorumlusuna yaklaştıklarında Yıldırım'a ulaşan ipin ucunu da yakalarlar. İntikam operasyonu devam ederken, Halit hiç beklemediği bir telefon alır. Bu telefon sonrası ekip zor bir karar vermek zorunda kalacaktır.

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