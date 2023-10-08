Teşkilat yeni sezonuyla heyecanla bekleniyor. Dizi, yönetmen Burak Arlıer'in liderliğinde, başrolde Murat Yıldırım ve Gürkan Uygun gibi ünlü oyuncuların bulunduğu bir yapıma sahip. Ancak, üç sezon boyunca Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal, diziye veda etti. Uzun süredir izleyiciyi ekranlara kilitleyen dizi, yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu. Peki, Teşkilat 4. sezon ne zaman başlayacak, yeni sezonda kimler olmayacak? Teşkilat hangi gün başlayacak?

Teşkilat 4. sezon ne zaman başlayacak, yeni sezonda kimler olmayacak? Teşkilat hangi gün başlayacak?

Teşkilat'ın 4. sezonuyla ilgili detaylar büyük bir merakla bekleniyor. Dizi, büyük bir izleyici kitlesi tarafından sevilen geniş oyuncu kadrosu ve zengin hikayesiyle tanınıyor. 79. bölümüyle heyecanlı bir sezon finali yapmıştı. Şimdi, birçok dizinin yeni sezonları yayınlanmaya başladığı bir dönemde, Teşkilat'ın yeni bölümünün ne zaman geleceği büyük bir merak konusu haline geldi. Dizi tutkunları için, bu tarihi bekleyiş daha da heyecan verici hale getiriyor. Peki, Teşkilat 4. sezon ne zaman başlayacak, yeni sezonda kimler olmayacak? Teşkilat hangi gün başlayacak?

TEŞKİLAT 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Teşkilat dizisinin 4. sezona başlayacağı tarih henüz belli olmadı. Dizinin yeni sezonunun Ekim ayında başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili yapımcıdan veya TRT1'den resmi bir açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacaktır. TRT1 yayın akışına göre 8 Ekim'de Teşkilat dizisi yeni bölümü yayınlanmayacak.

TEŞKİLAT HANGİ GÜN BAŞLAYACAK, BUGÜN VAR MI?

Yeni sezonu merakla beklenen Teşkilat dizisi araştırılıyor. Youtube kanallarından "Yakında" notuyla paylaştıkları videoda yeni sezon fragmanına yer verildi. Ancak herhangi bir tarih bilgisi verilmedi.

TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI

Mart ayında başlayan dizide Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Eneshan Nalbant, Mesut Akusta ve Atılay Uluışık gibi güçlü oyuncular rol alıyor.

Yavuz Bingöl - ADEM

Sokağın nabzını çok iyi tutan, Teşkilat içinde hâlâ saygı duyulan bir isim.

Teşkilat oyuncuları isimleri! Resimli Teşkilat yeni sezon oyuncu kadrosu! Teşkilat dizisi nerede çekiliyor?

Ezgi Eyüboğlu - CEREN

Bir ajanın sahip olacağı tüm yeteneklere sahip, Serdar'la tehlikeli bir ilişkide...

Ahmet Uğur Say - GÜRCAN

Ekibin siber uzmanı, teknolojinin olduğu her alanda söz sahibi

Tuncer Salman - HAKKI

Yılların tecrübesiyle insan davranışlarının analizinde uzman olmuş, tehlikenin kokusunu çok önceden alan

Turgut Tunçalp - HALİT

İstihbaratın efsane isimlerinden, her daim limitleri zorlayan

Nihat Altınkaya - HULKİ

Gözü kara, korkusuz ve bileği bükülmez

Ezgi Şener- PINAR

Ekibin sivil operasyonlarında çok önemli bir role sahip, kılık değiştirmede uzman

Çağlar Ertuğrul - SERDAR

Tam donanımlı bir istihbaratçı, doğru bildiği yoldan kimse onu döndüremez...

Hakan Boyav - TÖVBEKAR

Geçmişteki karanlık yüzünü bir kenara bırakarak saf değiştirmiş, geçmişe silgi çekmiş bir adam...

Serdar Yeğin - UZAY

Operasyonların en kritik bilgilerini toparlayarak, hep bir adım sonrasını planlayan

Gürkan Uygun - YILDIRIM

İyilik ve kötülük kavramlarına göreceli bakan ve intikam almak için yaşayan

Deniz Baysal Yurtçu - ZEHRA

En şiddetli krizlerin ortasında bile mantığı ve sakinliğiyle hep doğru kararlar alan