Teşkilat 135. bölüm fragmanı İZLE! TRT1 Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aksiyon dolu sahneleri ve sürükleyici senaryosuyla dikkat çeken Teşkilat dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizinin son bölümünde yaşanan gelişmeler, 135. bölümde neler olacağına dair heyecanı artırdı. Her bölümüyle sosyal medyada gündem olan Teşkilat, özellikle yeni bölüm fragmanlarıyla ilgi topluyor. Peki, TRT1 Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altay yüzleştiği gerçekle adeta yıkılır. Canından çok sevdiği kardeşi Selen'in hain olduğunu kabullenemez. Ona ulaşamayan Neslihan da bir terslik olduğunun farkındadır.

Akif Başkan'a yapılan saldırı sonucunda Korkut ortaya çıkarak onu korumaya mecbur kalır. Ama Korkut olanları uzaktan izleyen Hamdi'den habersizdir. Akif Başkan bu saldırının amacıyla ilgili şüphelerini Korkut ile paylaşır. Korkut'u büyük bir yüzleşme beklemektedir.

Neslihanlar Selen'in takibini sürdürürken Altay, Selen'e karşı açık vermemekte zorluk çeker. Altay, büyük bir hayal kırıklığıyla saldırganlaşırken Neslihan onu sakinleştirmeyi çalışır. Altay'ı yıkan bu büyük gerçek onu geri dönülmez kararlar almaya zorlayacaktır.

TEŞKİLAT 135. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT1'in popüler dizisi Teşkilat, son bölümüyle yine nefes kesti. İzleyiciler, yeni bölümde hangi olayların yaşanacağını öğrenmek için fragmanı merakla bekliyor.

Teşkilat 135. bölüm fragmanı izlemek için TIKLAYINIZ.