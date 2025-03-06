Merkez Bankası'nın yılın ikinci faiz kararı belli oldu

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı
Mimar Ece Gürel'in sağlık durumu: Kalbi durdu, entübe edildi

Ece Gürel'in sağlık durumu sanılandan daha kötü: Kalbi durdu
MSB: Metinde ateşkes yok, PKK koşulsuz olarak silah bırakmalı

MSB: Metinde ateşkes yok, PKK derhal silahları teslim etmeli
Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Teşkilat 135. bölüm fragmanı İZLE! TRT1 Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teşkilat 135. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat, her hafta izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Peki, Teşkilat 135. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aksiyon dolu sahneleri ve sürükleyici senaryosuyla dikkat çeken Teşkilat dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizinin son bölümünde yaşanan gelişmeler, 135. bölümde neler olacağına dair heyecanı artırdı. Her bölümüyle sosyal medyada gündem olan Teşkilat, özellikle yeni bölüm fragmanlarıyla ilgi topluyor. Peki, TRT1 Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altay yüzleştiği gerçekle adeta yıkılır. Canından çok sevdiği kardeşi Selen'in hain olduğunu kabullenemez. Ona ulaşamayan Neslihan da bir terslik olduğunun farkındadır.

Akif Başkan'a yapılan saldırı sonucunda Korkut ortaya çıkarak onu korumaya mecbur kalır. Ama Korkut olanları uzaktan izleyen Hamdi'den habersizdir. Akif Başkan bu saldırının amacıyla ilgili şüphelerini Korkut ile paylaşır. Korkut'u büyük bir yüzleşme beklemektedir.

Neslihanlar Selen'in takibini sürdürürken Altay, Selen'e karşı açık vermemekte zorluk çeker. Altay, büyük bir hayal kırıklığıyla saldırganlaşırken Neslihan onu sakinleştirmeyi çalışır. Altay'ı yıkan bu büyük gerçek onu geri dönülmez kararlar almaya zorlayacaktır.

Teşkilat 135. bölüm fragmanı İZLE! TRT1Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TEŞKİLAT 135. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT1'in popüler dizisi Teşkilat, son bölümüyle yine nefes kesti. İzleyiciler, yeni bölümde hangi olayların yaşanacağını öğrenmek için fragmanı merakla bekliyor.

Teşkilat 135. bölüm fragmanı izlemek için TIKLAYINIZ.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Tövbe edip Müslüman olmuştu! 'Zebani Efe'yi görenler tanıyamıyor
img

Dilencinin üzerinden servet çıktı, 6 zabıta ancak sayabildi
img

"Kocamı tahrik ediyor" diyen kadın izleyicinin sözlerini yarıda kesti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da Glasgow Rangers taraftarı trafik kazasında hayatını kaybetti! Biri çarptı diğeri ezdi

Fenerbahçe-Rangers maçı öncesi şoke eden ölüm
Mustafa Karataş, 'Kocamı tahrik ediyor' diyen kadın izleyicinin sözlerini yarıda kesti

"Kocamı tahrik ediyor" diyen kadın izleyicinin sözlerini yarıda kesti
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı
Tövbe edip Müslüman olan 'Zebani Efe' son haliyle gündemde

Tövbe edip Müslüman olmuştu! 'Zebani Efe'yi görenler tanıyamıyor
Yasak aşk dehşeti! Eşini ve komşusunu bıçaklayan şahsa 'iyi hal' indirimi uygulandı

Yasak aşk skandalında cinnet getiren kocaya iyi hal indirimi
Nihat Hatipoğlu'na cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı

Cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.