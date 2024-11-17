TRT 1'in popüler dizisi ' Teşkilat'ın yeni sezon fragmanı merakla bekleniyor. Her pazar izleyicisiyle buluşan dizi, soluk soluğa izleniyor. Peki, Teşkilat 121. bölüm fragmanı yayınladı mı?

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Neslihan ve Altay'a, Kate'in yakalandığı haberi gelir. Neslihan her ne kadar durumdan memnun olsa da Altay gelebilecek hamlelere karşı tetiktedir.Kate sonunda kapana kısılsa da müttefikleri onu yalnız bırakmaz. Bu durum Altay'ın endişesini haklı çıkarır. Tufan, Hamdi'ye beklenmedik bir teklif sunar. Hamdi bu durumu Korkut'tan saklarken Tufan'a vereceği cevap merak konusudur. Neslihan, Altay'ın yardımıyla mühendislere ulaşmıştır. Kate'in buna karşılık atacağı adımsa Altay için sarsıcı sonuçlar doğuracaktır.

TEŞKİLATFRAGMANLARIİZLEME LİNKİ

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20:00 itibariyle bu akşam ekranlarda. Teşkilat fragmanları için tıklayınız .