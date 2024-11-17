TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 120. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin 120. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Teşkilat 120. bölüm tek parça full HD izle!

TEŞKİLAT KONUSU NE?

Teşkilat, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayınlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Neslihan ve Altay'a, Kate'in yakalandığı haberi gelir. Neslihan her ne kadar durumdan memnun olsa da Altay gelebilecek hamlelere karşı tetiktedir.Kate sonunda kapana kısılsa da müttefikleri onu yalnız bırakmaz. Bu durum Altay'ın endişesini haklı çıkarır. Tufan, Hamdi'ye beklenmedik bir teklif sunar. Hamdi bu durumu Korkut'tan saklarken Tufan'a vereceği cevap merak konusudur. Neslihan, Altay'ın yardımıyla mühendislere ulaşmıştır. Kate'in buna karşılık atacağı adımsa Altay için sarsıcı sonuçlar doğuracaktır.

TRT 1 121. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20:00 itibariyle bu akşam ekranlarda. Teşkilat bölümleri için tıklayınız .