Teşekkür belgesi kaç puanla alınır? öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2022- 23 Eğitim ve Öğretim yılı kısa süre sonra sona erecek. Öğrenciler ise teşekkür belgesi almak için kaç puan alınması gerektiğini merak ediyor. Arama motorlarında ise Teşekkür belgesi kaç puanla alınır? Teşekkür belgesi almak için kaç puan almak gerekiyor? soruları araştırılıyor.

TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Derslerdeki başarılarının yanı sıra özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan bir öğrencinin Teşekkür belgesi alabilmesi için 70,00-84,99 arasında bir ortalama puanına sahip olması gerekmektedir.

BİR DERSTEN KALINCA BELGE ALINIR MI?

Öğrenim görmekte olan öğrencinin derslerinden herhangi birisinde başarı notunun altında kalan bir ders bulunuyorsa öğrenci, Takdir veya Teşekkür belgesi almaya hak kazanamaz. Buna göre bir dersten kalan öğrencinin Takdir veya Teşekkür belgesi alması mümkün değildir.